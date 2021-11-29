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«Компьютер, телевизор, может быть, тоже не ласкают слух». Песков призвал «сохранять трезвость ума» в вопросе переименования QR-кодов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума», комментируя в СМИ данные о якобы возможном переименовании термина «QR-код». Об этом он заявил 29 ноября, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

«QR-код используется и при банковских переводах, он используется для рекламы, для информации и далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух», — цитирует Пескова ТАСС.

«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума», — резюмировал представитель Кремля. Отвечая же на вопрос, насколько вообще важен вопрос переименования QR-кодов, Песков заявил, что это «абсолютно неважный вопрос». «Такого вопроса нет. Такой вопрос есть только у издания, которое это опубликовало», — отметил он.

«Фонтанка» писала со ссылкой на РБК, что российские власти якобы хотят свести к минимуму публичное использование термина «QR-код» из-за его неприятия у граждан. При этом документ о прививке, перенесенном коронавирусе или медотводе может получить другое официальное наименование, например «паспорт здоровья», «сертификат здоровья» или «зеленый паспорт». Конечное название, отмечало издание, могут внести в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о QR-кодах или утвердить документом оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Комментируя эту информацию, Дмитрий Песков заявил, что утверждения СМИ о планах властей свести к минимуму упоминание QR-кодов и переименовать их не соответствуют действительности.

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Комментарии (3)

Владислав М
Песков-то прав!
Как кукод не назови, антиконституционная суть ограничений из-за него не меняется.
dedmoroz_5e4d8827384c2
да мы-то трезвые ...
SU LUX INN
начертание Зверя!
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