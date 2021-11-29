«Компьютер, телевизор, может быть, тоже не ласкают слух». Песков призвал «сохранять трезвость ума» в вопросе переименования QR-кодов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума», комментируя в СМИ данные о якобы возможном переименовании термина «QR-код». Об этом он заявил 29 ноября, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.



«QR-код используется и при банковских переводах, он используется для рекламы, для информации и далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух», — цитирует Пескова ТАСС.



«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума», — резюмировал представитель Кремля. Отвечая же на вопрос, насколько вообще важен вопрос переименования QR-кодов, Песков заявил, что это «абсолютно неважный вопрос». «Такого вопроса нет. Такой вопрос есть только у издания, которое это опубликовало», — отметил он.

