Драма с машиной ДПС попала на видео. Полицейский спасал имущество из огня, ему никто не помог

На записи видно, как полицейский торопливо вытаскивает из машины вещи, когда она уже начала дымить. Потом огонь разгорается в районе торпедо — камера хорошо видит его сквозь лобовое стекло. Даже в этих обстоятельствах сотрудник успевает что-то достать из салона. Потом ему уже ничего не остаётся, кроме как отойти подальше. Всё это время ни одна из едущих мимо машин не остановилась.

Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание розетки для принтера.

«Возможно, если бы в самом начале возгорания водители помогли, то пожар удалось бы локализовать», — отмечает «Дорожный инспектор».



Как уже писала «Фонтанка», в машине находились двое сотрудников ГИБДД, они не пострадали.

