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"Омикрон" в Петербурге

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Драма с машиной ДПС попала на видео. Полицейский спасал имущество из огня, ему никто не помог

Автомобильный пожар на Гренадерском мосту в центре Петербурга утром 16 декабря зафиксировала камера наружного наблюдения. Там патрульный «Форд Фокус» сгорел за несколько минут.

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Как сообщает «Дорожный инспектор» во «ВКонтакте», по предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание розетки для принтера.

На записи видно, как полицейский торопливо вытаскивает из машины вещи, когда она уже начала дымить. Потом огонь разгорается в районе торпедо — камера хорошо видит его сквозь лобовое стекло. Даже в этих обстоятельствах сотрудник успевает что-то достать из салона. Потом ему уже ничего не остаётся, кроме как отойти подальше. Всё это время ни одна из едущих мимо машин не остановилась.

«Возможно, если бы в самом начале возгорания водители помогли, то пожар удалось бы локализовать», — отмечает «Дорожный инспектор».

Как уже писала «Фонтанка», в машине находились двое сотрудников ГИБДД, они не пострадали.

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Комментарии (31)

Шилишпер
менту помогать?!))) ну и шутники
Alkaline
Наверное, остановиться на мосту, загородив подъезд для пожарной машины, чтобы своей пукалкой побрызгать в бушующее пламя - не самая умная идея...
Владислав М
Полицейский не предпринял действий для тушения автомобиля.
Полицейский не сделал ничего для безопасности движущихся рядом авто.
Полицейский использовал технически неисправный автомобиль или оборудование.
А то что люди не помогли - результат действий самой системы МВД и власти.
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