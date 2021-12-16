FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -2
73.85р83.24р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Это на Новый годПромышленный Петербург

Машина ДПС в огне над Невкой: пожар случился на Гренадерском мосту

Движение по Гренадерскому мосту над Большой Невкой на некоторое время перекрывали из-за автомобильного пожара.

5
Печать

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 16 декабря в 9:21 поступил вызов в Петроградский район, на Гренадерский мост. Там горел «Форд». Два расчёта МЧС (10 человек) ликвидировали пожар меньше чем за 10 минут, к 9:30. Информации о пострадавших нет.

ПоделитьсяПоделиться

На кадрах очевидцев заметно, что это машина полиции — на капоте буквы «ДПС».

Читательница «Фонтанки» Мария

По данным «Фонтанки», в «Форде Фокусе» дорожно-патрульной службы находился экипаж — два сотрудника МВД. Они не пострадали.

В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что движение по мосту на некоторое время перекрывали. В 9:50 транспорт там едет, сильных пробок нет.

ПоделитьсяПоделиться

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

ms2017
Сгорел на работе. В ожидании губернатора утром.
Vvs Spb
Машина от стыда сгорела, что возит таких наездников.
PROM
парни перегрелись
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний