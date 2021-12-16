Машина ДПС в огне над Невкой: пожар случился на Гренадерском мосту

Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, 16 декабря в 9:21 поступил вызов в Петроградский район, на Гренадерский мост. Там горел «Форд». Два расчёта МЧС (10 человек) ликвидировали пожар меньше чем за 10 минут, к 9:30. Информации о пострадавших нет.
На кадрах очевидцев заметно, что это машина полиции — на капоте буквы «ДПС».
Читательница «Фонтанки» Мария
По данным «Фонтанки», в «Форде Фокусе» дорожно-патрульной службы находился экипаж — два сотрудника МВД. Они не пострадали.
В группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отмечают, что движение по мосту на некоторое время перекрывали. В 9:50 транспорт там едет, сильных пробок нет.