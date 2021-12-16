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Лучшей строительной компанией по итогам премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние. 2021» стал холдинг Setl Group

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Борьба за победу в этой номинации развернулась между 10 ведущими строительными компаниями города. Список ТОП-10 был сформирован в ходе конкурса «Строитель города — 2021» на основе данных Единого ресурса застройщиков экспертами СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга».

Награды победителю вручили врач-реаниматолог Максим Михеев и начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга Владимир Болдырев. Получила премию от лица компании вице-президент холдинга Наталья Луговская.

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Также Владимир Болдырев наградил Эдуарда Тиктинского, основателя и президента «Группы RBI» званием «Заслуженный строитель» по итогам профессионального конкурса «Строитель города — 2021».

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Посмотреть, как проходит вручение премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в 2021 году, можно в прямом эфире на сайте и в соцсетях.

Партнер номинации — стратегический партнер премии этого года СРО А «Объединение строителей СПб».

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