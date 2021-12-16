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Городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Прямая трансляция

Церемония вручения ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» проходит в эти минуты на «Тинькофф Арене». Награды в 13 номинациях получают лучшие компании и организации города, которых выбрали в ходе голосования читатели «Фонтанки». Смотрите в прямом эфире.

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В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:

СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер

Партнеры премии:

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