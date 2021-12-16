В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии:
Городская премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Прямая трансляция
Церемония вручения ежегодной городской премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» проходит в эти минуты на «Тинькофф Арене». Награды в 13 номинациях получают лучшие компании и организации города, которых выбрали в ходе голосования читатели «Фонтанки». Смотрите в прямом эфире.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии:
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter