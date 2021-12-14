В Минтрансе оценили, сколько денег нужно от ФНБ на ВСМ из Москвы в Петербург

На строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребуется до 468 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает 14 декабря ТАСС, ссылаясь на директора департамента финансов Минтранса Дарью Киселеву.



«Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург, <...> общая стоимость 1 трлн 390 [млрд рублей]. <...> Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей», — процитировало ее агентство.

