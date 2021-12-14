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В Минтрансе оценили, сколько денег нужно от ФНБ на ВСМ из Москвы в Петербург

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На строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург потребуется до 468 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает 14 декабря ТАСС, ссылаясь на директора департамента финансов Минтранса Дарью Киселеву.

«Проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург, <...> общая стоимость 1 трлн 390 [млрд рублей]. <...> Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельно участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объеме до 468 млрд рублей», — процитировало ее агентство.

В проекте федерального бюджета на 2022–2024 годы финансирование проекта ВСМ не было предусмотрено, однако сам проект планировали завершить к 2027 году. В РЖД отмечали, что входы магистрали в Москву и Санкт-Петербург планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, а закончить строительство — в 2027 году.

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Комментарии (2)

dx-men
я за монголию
Dimitry Antonov
Интересно, до какой стадии проект ВСМ дойдет на сей раз?
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