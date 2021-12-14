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Самец рыси подружился с «медведем» в Калининградском зоопарке

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Милое видео сняли в Калининградском зоопарке в вольере рысей. Самцу по имени Сатик пришелся по душе медведь. Снежный.

Как рассказали в Instagram зоопарка 13 декабря, чудесного снеговика в виде мишки слепила семья. Киперы не смогли удержаться и перенесли его в вольер рысей. Сатик такое обогащение среды встретил с распростертыми объятиями.

«На самом деле ветреного Сатика хватило всего минут на 10–15. Хорошенько пометив снеговика со всех сторон, Сатик потерял к нему интерес», — добавляют в зоопарке.

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