Самец рыси подружился с «медведем» в Калининградском зоопарке

Милое видео сняли в Калининградском зоопарке в вольере рысей. Самцу по имени Сатик пришелся по душе медведь. Снежный.
Как рассказали в Instagram зоопарка 13 декабря, чудесного снеговика в виде мишки слепила семья. Киперы не смогли удержаться и перенесли его в вольер рысей. Сатик такое обогащение среды встретил с распростертыми объятиями.
«На самом деле ветреного Сатика хватило всего минут на 10–15. Хорошенько пометив снеговика со всех сторон, Сатик потерял к нему интерес», — добавляют в зоопарке.