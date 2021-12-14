Били Богоматерь, чтобы стащить золото. Юные подружки задержаны за церковную кражу под Петербургом

Полиция нашла подозреваемых и часть похищенного из церкви в Гатчинском районе Ленинградской области. Старшей из задержанных 16 лет, но отвечать за преступление в одиночестве она не будет.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 14 декабря, по подозрению в краже из Мариенбургского Покровского храма в Гатчине задержаны две местные жительницы 15 и 16 лет. Обе уже достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за кражу.