Били Богоматерь, чтобы стащить золото. Юные подружки задержаны за церковную кражу под Петербургом

Полиция нашла подозреваемых и часть похищенного из церкви в Гатчинском районе Ленинградской области. Старшей из задержанных 16 лет, но отвечать за преступление в одиночестве она не будет.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 14 декабря, по подозрению в краже из Мариенбургского Покровского храма в Гатчине задержаны две местные жительницы 15 и 16 лет. Обе уже достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за кражу.
«В присутствии законных представителей они были допрошены в качестве подозреваемых и отпущены под обязательство о явке. Часть похищенного имущества полицейским удалось изъять и вернуть в церковь», — рассказали в главке.
Священник заявил о краже из храма на Круговой улице в среду, 8 декабря. По его словам, две девушки лет 20–25 на вид разбили стекло иконы Божьей Матери Всецарицы и украли находящиеся под ним украшения стоимостью примерно в 20 тысяч рублей. В списке пропавшего серьги, цепочки, три кольца.