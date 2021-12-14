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Били Богоматерь, чтобы стащить золото. Юные подружки задержаны за церковную кражу под Петербургом

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Полиция нашла подозреваемых и часть похищенного из церкви в Гатчинском районе Ленинградской области. Старшей из задержанных 16 лет, но отвечать за преступление в одиночестве она не будет.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 14 декабря, по подозрению в краже из Мариенбургского Покровского храма в Гатчине задержаны две местные жительницы 15 и 16 лет. Обе уже достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность за кражу.

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«В присутствии законных представителей они были допрошены в качестве подозреваемых и отпущены под обязательство о явке. Часть похищенного имущества полицейским удалось изъять и вернуть в церковь», — рассказали в главке.

Священник заявил о краже из храма на Круговой улице в среду, 8 декабря. По его словам, две девушки лет 20–25 на вид разбили стекло иконы Божьей Матери Всецарицы и украли находящиеся под ним украшения стоимостью примерно в 20 тысяч рублей. В списке пропавшего серьги, цепочки, три кольца.

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Комментарии (14)

VKuser4271902
Какой какой матери!? (С)
IvanLoh
А простить, по-христиански, слабо? Идолопоклонники и стяжатели.
Noisymouse
Этих детей кто вообще растит? Ссут в мемориалы, воруют у икон, девочки забивают пенсионеров. Может, меня склероз накрывает, но не было такое раньше массовым( А тут прям психоз какой-то...
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