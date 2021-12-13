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В ДТП с «Лексусом» под Петербургом погибли трое

Три человека погибли в результате утренней аварии в Гатчинском районе Ленинградской области. Предполагаемый виновник на «Лексусе» жив.

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13 декабря около 7:50 на 43-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков, на участке объездной дороги вокруг Гатчины, у посёлка Новый Свет столкнулись встречные автомобили «Лексус» и «Хёндэ Крета». Скончался 68-летний водитель «Креты» и двое пассажиров «Лексуса». По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.

Как стало известно «Фонтанке», по предварительной версии, на встречную полосу выехал, не справившись с управлением на заснеженном асфальте, 34-летний мужчина на Lexus ЕS300 c водительским стажем 13 лет. «Лексус» правым боком задел «Крету». На кадрах очевидцев в группе «Авто Гатчина» видно, что его развернуло. Машину, по словам подписчиков, разрезали, чтобы достать людей.

Фото: Александр / АВТО Гатчина
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В «Лексусе» погибли женщина лет 35–40 на вид, сидевшая на переднем пассажирском месте, и находившийся сзади справа мужчина лет 35–40 на вид. Водитель и ещё один пассажир, сидевший сзади, в тяжёлом состоянии госпитализированы.

Дорожное движение сегодня осложняет снег. В Петербурге плотные пробки и много аварий, в том числе с уборочной техникой.

Фото: Александр / АВТО Гатчина

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Комментарии (5)

265843015
Забрали мужика на крете с собой, не ты так тебя
Athair
Что-то много погибших в лексусе - не пристегнуты все были?
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