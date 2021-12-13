В ДТП с «Лексусом» под Петербургом погибли трое

13 декабря около 7:50 на 43-м километре трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков, на участке объездной дороги вокруг Гатчины, у посёлка Новый Свет столкнулись встречные автомобили «Лексус» и «Хёндэ Крета». Скончался 68-летний водитель «Креты» и двое пассажиров «Лексуса». По факту ДТП проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и области.



Как стало известно «Фонтанке», по предварительной версии, на встречную полосу выехал, не справившись с управлением на заснеженном асфальте, 34-летний мужчина на Lexus ЕS300 c водительским стажем 13 лет. «Лексус» правым боком задел «Крету». На кадрах очевидцев в группе «Авто Гатчина» видно, что его развернуло. Машину, по словам подписчиков, разрезали, чтобы достать людей.

