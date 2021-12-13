На КАД зафиксирована пробка 18 км. ДТП много, в том числе со снегоуборщиками

До «девятки» они не доросли. А к 9:35 снизились до 7 баллов, что всё равно на 2 балла выше, чем обычно в это время суток. По данным на 10:37, в городе 6 баллов.



Аварий много, в том числе с уборочной техникой. На перекрёстке улицы Типанова и проспекта Космонавтов рано утром столкнулись самосвал и легковая машина. На улице Передовиков трактор задел легковушку, выезжающую со двора, машину отбросило на метр в ограждение газона, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

