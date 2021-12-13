На КАД зафиксирована пробка 18 км. ДТП много, в том числе со снегоуборщиками

До «девятки» они не доросли. А к 9:35 снизились до 7 баллов, что всё равно на 2 балла выше, чем обычно в это время суток. По данным на 10:37, в городе 6 баллов.
Аварий много, в том числе с уборочной техникой. На перекрёстке улицы Типанова и проспекта Космонавтов рано утром столкнулись самосвал и легковая машина. На улице Передовиков трактор задел легковушку, выезжающую со двора, машину отбросило на метр в ограждение газона, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Сообщают также о типичных для зимы авариях: заносах, съездах в кювет. Например, на Горском шоссе в сторону КАД с дороги съехали сразу две машины.
Пробка на Колтушском шоссе образовалась из-за того, что напротив кладбища Красная Горка не могли въехать в горку несколько грузовых машин: буксовали на подъёме, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Всеволожск и ЛО».
Самыми загруженными магистралями утром стали шоссе Революции — Рябовское шоссе в центр (10 баллов), проспект Стачек в центр (9 баллов), проспект Энгельса — Большой Сампсониевский в центр (9 баллов). В топ-5 крупнейших пробок вошли:
- 9:00, внутренняя сторона КАД от Рябовского шоссе до проспекта Обуховской Обороны, 17,9 км;
- 8:56, Пулковское шоссе от Кокколевской улицы до площади Победы, 10,4 км;
- 8:24, Дорога жизни, Рябовское шоссе, Ржевская улица, улица Красина, 10,2 км;
- 8:28, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 9,2 км;
- 8:28, проспект Стачек от проспекта Маршала Жукова до улицы Трефолева, 6,7 км.