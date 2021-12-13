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В Петербурге может выпасть более 60% месячной нормы осадков

Циклон, который принёс в Петербург согретый Гольфстримом воздух, сильно усложнил жизнь горожанам осадками. К 8:40 пробки достигли 8 баллов.

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По прогнозу «Яндекса», 13 декабря в городе ожидается дождь со снегом, выпадет 6,9 мм — это 61,4 % месячной нормы осадков.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Синоптическую ситуацию формирует циклон, поясняет Центр «ФОБОС». На Северо-Запад вместе с облаками и осадками прорываются согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура воздуха в городе составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области — минус 4 — плюс 1. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Это обычные показатели для середины декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 2 градусов. Самое холодное 13 декабря зафиксировано в 1967 году, минус 18, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 7 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

Коренная ленинградка
Вопрос в другом, а дороги чистить в этом году планируют??? Вчера были на Площади Искусств, колдобины, наледи и сугробы.. Московский проспект потерял одну полосу, Обводный канал тоже без двух полос.. Лично я за последние 3 недели видела уборку снега с дорог один раз, хотя постоянно за рулём..
Может пора уже нажаловаться в Москву ? 🤔
Alex000
До 2010 года, в котором снега было столько, что хорошо утоптанный снег лежал выше мелких заборчиков - всё равно ещё очень далеко.
zelf
Нужно издать закон, при котором во время обильных снегопадов, каждый житель города (включая детей, беременных и инвалидов) должен собрать 10 кг снега и растопить их у себя в ванной. И фото отправить в комитет по благоустройству. Иначе штраф. Тогда зажравшиеся чиновники и прочие бездельники которые за это отвечают смогут быть спокойными.
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