В Петербурге может выпасть более 60% месячной нормы осадков

По прогнозу «Яндекса», 13 декабря в городе ожидается дождь со снегом, выпадет 6,9 мм — это
Синоптическую ситуацию формирует циклон, поясняет Центр «ФОБОС». На Северо-Запад вместе с облаками и осадками прорываются согретые Гольфстримом воздушные массы. Температура воздуха в городе составит минус 1 — плюс 1 градус, в Ленинградской области — минус 4 — плюс 1. Ветер юго-западный, западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 767 мм рт. ст., что выше нормы.
Это обычные показатели для середины декабря, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 2 градусов. Самое холодное 13 декабря зафиксировано в 1967 году, минус 18, а самое тёплое — в 1999 году, плюс 7 градусов.