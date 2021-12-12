«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени». Моргенштерн ответил на обвинения в иностранном финансировании

«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях», — написал 12 декабря Моргенштерн в Instagram.

К надписи он прикрепил цитату из интервью Екатерины Мизулиной Ирине Шихман. В нем глава «Лиги безопасного интернета» сообщила, что в открытых источниках можно найти информацию об «иностранном финансировании» исполнителя.



Мизулина допустила, что ему могли передать «файл с темами, которые необходимо постоянно затрагивать». В своем ответе Моргенштерн сделал отсылку к этой фразе, добавив картинку с надписью «секретный_файл.txt».

