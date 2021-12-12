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«Хорош уже пиарить себя за счет моего имени». Моргенштерн ответил на обвинения в иностранном финансировании

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Рэп-исполнитель Моргенштерн ответил на критику со стороны главы «Лиги безопасного интернета».

«Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях», — написал 12 декабря Моргенштерн в Instagram.

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К надписи он прикрепил цитату из интервью Екатерины Мизулиной Ирине Шихман. В нем глава «Лиги безопасного интернета» сообщила, что в открытых источниках можно найти информацию об «иностранном финансировании» исполнителя.

Мизулина допустила, что ему могли передать «файл с темами, которые необходимо постоянно затрагивать». В своем ответе Моргенштерн сделал отсылку к этой фразе, добавив картинку с надписью «секретный_файл.txt».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 23 ноября заявил, что рэпер «торгует наркотиками в соцсетях». Фраза была произнесена в контексте проверки творчества артиста, которую ведет СК. 24 ноября СМИ сообщили об отъезде Моргенштерна из России, якобы в Арабские Эмираты. 26 ноября было объявлено об остановке продаж билетов на его московское выступление, которое решили перенести на весну. 29 ноября появилась информация о том, что администрация президента может вести переговоры с артистом о его возвращении в страну, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал сообщение «уткой».

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Комментарии (6)

kоt-obormot
Страшен не тот бред, который несут всякие мизулины. А страшно то, что вот такие ВОт имеют реальное влияние на молодежь, и их явно АП боится.
Владислав М
Тот случай, когда рэп-исполнитель умнее кремлёвских чиновниц.
lamer
Лет через десять забудут о его существовании. А сейчас, да, отрабатывает вражеские гранты. Точно так же в конце восьмидесятых борцуны-певуны валили ненавистный им "совок" за джЫнсы и жувачку.
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