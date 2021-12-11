При пожаре в центре Петербурга погибли двое. В доме XIX века шёл капитальный ремонт

Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга, 11 декабря в 19:34 поступило сообщение о возгорании в 8-м доме на улице Константина Заслонова. Огонь охватил капитально ремонтируемое здание. Площадь пожара составила 8 «квадратов». В тушении задействовали три спецмашины и 15 человек личного состава.



В результате пожара погибли двое мужчин, предположительно, бездомные.



Дом 8 на улице Константина Заслонова был построен в первой четверти XIX века. Двухэтажное здание давно расселено и заброшено. В марте 2021 года власти собирались продавать его по программе «Рубль за метр», новый собственник нашёлся в октябре.

