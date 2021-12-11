FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -4
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

При пожаре в центре Петербурга погибли двое. В доме XIX века шёл капитальный ремонт

Пожар унёс жизни двух человек в центре Петербурга. Огонь бушевал в здании, которое долгие годы стояло заброшенным и только недавно обрело собственника.

0
Печать

Как рассказали в пресс-службе МЧС Петербурга, 11 декабря в 19:34 поступило сообщение о возгорании в 8-м доме на улице Константина Заслонова. Огонь охватил капитально ремонтируемое здание. Площадь пожара составила 8 «квадратов». В тушении задействовали три спецмашины и 15 человек личного состава.

В результате пожара погибли двое мужчин, предположительно, бездомные.

Дом 8 на улице Константина Заслонова был построен в первой четверти XIX века. Двухэтажное здание давно расселено и заброшено. В марте 2021 года власти собирались продавать его по программе «Рубль за метр», новый собственник нашёлся в октябре.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний