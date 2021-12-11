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Мальчик умер в стоматологии в Петербурге во время введения наркоза. У ребёнка остановилось сердце

Следствие изучает обстоятельства смерти мальчика в стоматологическом кресле в Приморском районе Петербурга. Ребёнок не перенёс процедуру введения наркоза.

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Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне днём в детскую частную стоматологическую клинику на улице Шаврова пришла петербурженка с шестилетним сыном. Мальчика осмотрел педиатр, затем ребёнку в присутствии матери наложили на лицо маску для введения в наркоз. После пары вдохов у пациента произошла остановка сердца. В течение 45 минут проводились реанимационные мероприятия. Приехавшие на вызов медики скорой констатировали смерть.

Мальчик воспитывался в полной семье, родители под внимание социальных служб не попадали. Это был плановый визит к врачу, прокуратура начала проверку.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (23)

Maik5
Плановый, значит раньше делали?
Ololol
Для больших знатоков педиатрии - наркоз детям применяется там, где реакции и поведение ребенка может повлиять на процедуру. Если требовалось лечить зубы, а ребенок орал и вырывался, что надо было сделать? Для этого и делают наркоз, если это предусмотрено в стоматологии, значит это НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА. Так же детям делают и мрт и кт и еще операции и другие процедуры. Ребенка жалко ужасно, родителей так вобще, но есть ситуации непредсказуемые в медицине, так же умирают и на операционном столе взрослые люди, хватит срывать всех собак на врачей!!
Ololol
Как страшно работать врачом…
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