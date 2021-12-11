Мальчик умер в стоматологии в Петербурге во время введения наркоза. У ребёнка остановилось сердце

Как стало известно «Фонтанке» 11 декабря, накануне днём в детскую частную стоматологическую клинику на улице Шаврова пришла петербурженка с шестилетним сыном. Мальчика осмотрел педиатр, затем ребёнку в присутствии матери наложили на лицо маску для введения в наркоз. После пары вдохов у пациента произошла остановка сердца. В течение 45 минут проводились реанимационные мероприятия. Приехавшие на вызов медики скорой констатировали смерть.



Мальчик воспитывался в полной семье, родители под внимание социальных служб не попадали. Это был плановый визит к врачу, прокуратура начала проверку.

