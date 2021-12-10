СК Петербурга возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего в стоматологии

После смерти малолетнего ребенка в частной стоматологии в Петербурге городской СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Информация об этом 10 декабря появилась на сайте ведомства.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — гласит сообщение пресс-службы.

«Фонтанка» писала, что в стоматологии на улице Шаврова в Петербурге скончался шестилетний ребенок. Трагедия произошла во время планового приема.