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СК Петербурга возбудил уголовное дело после смерти шестилетнего в стоматологии

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После смерти малолетнего ребенка в частной стоматологии в Петербурге городской СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Информация об этом 10 декабря появилась на сайте ведомства.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — гласит сообщение пресс-службы.

«Фонтанка» писала, что в стоматологии на улице Шаврова в Петербурге скончался шестилетний ребенок. Трагедия произошла во время планового приема.

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Комментарии (2)

261839681
Значит не напрасно боялся зубного врача.
Интуиция не ошиблась.
266497182
Какой ужас! Даже представить страшно, как сейчас родителям(((
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