Куда пойти 10 — 12 декабря: Кантата по Ахматовой, картины во льду и «Площадь Искусств» с Курентзисом

Фото: Olya Runyova Поделиться Поделиться







В новом гиде по второму уик-энду декабря — три десятка идей, чем развлечься в холодном городе.

Актуальное

Дюрер — в Зимнем дворце

До 28 марта 2022 года, 6+

В Николаевском зале Зимнего Дворца выставили 285 работ Альбрехта Дюрера из собрания Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина. Именно немецкий художник сделал ксилографию искусством, обращаясь и к литературным, и к бытовым сюжетам. В Эрмитаже среди прочего можно увидеть гравюры мастера из серий «Апокалипсис», «Страсти Христовы» и «Жизнь Марии». Дюрер интересовался естествознанием: одно из самых знаменитых изображений животных его авторства — первый европейский носорог. Животное доставили из Индии, а затем отправили в подарок Папе Римскому. Хотя Дюрер вживую зверя не увидел, в 1515 году он сделал гравюру с ним на дереве, ориентируясь на рассказы и описания. Изображение носорога также доступно публике. Вход только по QR-коду.



Фото: hermitagemuseum.org Поделиться Поделиться







Филармония открывает «Площадь Искусств»

С 10 до 26 декабря, 12+

Столетию Академической филармонии имени Д.Д. Шостаковича посвящается XI Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств». На открывающем концерте 10 декабря на сцену выйдут виолончелист Готье Капюсон и пианист Николай Луганский. Гала-концерт при участии дирижера Николая Алексеева, пианистов Элисо Вирсаладзе, Николая Луганского и Александра Канторова из Франции, сопрано Юлии Лежневой, скрипачей Саяки Сёдзи из Японии и французского виолончелиста Готье Капюсона начнётся в 20.00 11 декабря, В программе этого дня — Гайдн, Гендель, Вивальди, Бетховен, Дворжак, Чайковский и другие. Ну а уже в 21.00 в воскресенье на сцену выйдут Симфонический оркестр musicAeterna и Теодор Курентзис. Сыграют Симфонию № 4 Дмитрия Шостаковича. Выбор композиции не случаен: в эту же дату, но в 1936 году партитура должна была впервые прозвучать в исполнении оркестра Ленинградской филармонии под управлением Фрица Штидри, но была с премьеры снята. Причиной стали слухи о том, что новое произведение Шостаковича — «дьявольски сложное», «напичканное формализмом» — никак не соответствует тому, что следует сочинять советскому композитору. Вход только по QR-коду.

Технологии и стартапы — на любом экране

10 декабря, 11.00, 18+

«Фонтанка» и Технопарк Санкт-Петербурга проводят IV Технологический фестиваль MY. TECH. В программе — питчинги стартапов, блок на тему образования в сфере инноваций, где выступят эксперты из «Яндекса», «Политеха», Microsoft, а ещё турнир по киберспорту. Трансляция всех событий пройдёт на сайте издания. Подробности и полная программа доступны на отдельной странице.



Музей Некрасова снова доступен

С 10 декабря, 6+

На Литейном проспекте после реставрации открывается Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова, где писатель жил с 1857 года до своей смерти в 1877 году. Многие вещи на экспозиции связаны с журналами «Современник» и «Отечественные записки». Их редакции все годы находились в квартире Некрасова. Среди личных же вещей жильца в залах — черновые варианты рукописей и листы с готовыми стихотворениями. Музей работает ежедневно, кроме понедельника и вторника. Вход только по QR-коду.

Стихи Ахматовой стали кантатой



12 декабря, 19.00, 6+

В воскресенье в Концертном зале Мариинского театра пройдёт петербургская премьера кантаты на стихи Анны Ахматовой «Бог хранит всё». Произведение для смешанного хора, симфонического оркестра и солистов написал композитор и дирижер Феликс Кругликов. С 1970 годов он живёт и работает в Америке. Обратившись к Ахматовой, мастер взял за основу её поздние тексты: фрагменты «Поэмы без героя», «Реквиема», стихи 1940 годов. Главные партии на премьере в Мариинском исполняют солистки Анастасия Калагина и Анна Кикнадзе. Вход только по QR-коду.



В музее

Эрмитаж показывает Библию Гутенберга

До 13 марта 2022 года, 6+

В Двенадцатиколонном зале Эрмитажа открылась выставка «Библия Гутенберга. Книги Нового времени». Главным экспонатом стал том, напечатанный Иоганном Гутенбергом. На страницах — 282 цветных миниатюры, и это единственная библия, украшенная именно так. Как отметил глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, в этом экземпляре гутенберговской Библии переплелись черты печатной и рукописной книги. Обычно издание хранится в фондах Российской национальной библиотеки и всем желающим недоступно. Вход только по QR-коду.



Фото: пресс-служба Эрмитажа Поделиться Поделиться







Петербургское искусство — в комплексе

До 27 февраля 2022 года, 16+

Музей искусства Петербурга продолжает серию выставок в честь своего тридцатилетия. На очереди — «Комплексное зрелище»: экспозиция, которую составили три сотни работ художников разных поколений и направлений. Задача, которую поставили перед собой кураторы, — показать общий «срез». Вот почему «классическая» графика Николая Лапшина, прославившегося городскими пейзажами, или портреты Владимира Гринберга в залах соседствуют с современными арт-объектами и скульптурой. Вход только по QR-коду.



Ватенин В. В. Портрет матери. 1965. Х., м. Фото: предоставлено музеем Поделиться Поделиться







Фотограф превратила лёд в холст

До 7 февраля 2022 года, 0+

Застывшие цветы и маленькие человечки, карабкающиеся по листьям, — для серии снимков «Изморозь» петербургский фотограф и журналист Людмила Волкова экспериментировала со льдом, сделала его фоном и основой для натюрмортов. Результат опыта показывают на персональной выставке мастера в «Артмузе», в галерее «Ул. Большая Ремесленная». Вход на экспозицию свободный.

РОСФОТО переносит в Союз



С 8 декабря, 12+

Те, кто на этих выходных решат зайти в РОСФОТО, окажутся в пространстве-копии заброшенного советского санатория в Гагре. Для экспозиции «История болезни. Право на отдых» московская художница Катерина Ковалёва собрала фотографии давно заброшенных комнат лечебницы, сделала серию рисунков на бланках из процедурных кабинетов, а старые рентгеновские снимки превратила в «открытки» с памятными видами и фотографиями отдыхающих или в пластинки с песнями, которые в Союзе были под запретом. Новая экспозиция расположена во Дворовом корпусе на втором этаже. Вход только по QR-коду.



Автор: Музейно-выставочный центр РОСФОТО

Апартеид и революции — от знаменитого фотографа

До 16 января 2022 года, 16+

Южноафриканский фотограф-документалист эстонского происхождения Юхана Куус начал карьеру в 17 лет. За годы работы в агентстве Sipa Press снимал режимы апартеида и движения сопротивления, приход к президентству ЮАР Нельсона Манделы и повседневную жизнь. Дважды, в 1972 и 1992 годах, Куус получал одну из самых престижных профессиональных наград — World Press Photo. В Парадном корпусе «Росфото» на экспозиции «Мера человечности» показывают сто самых запоминающихся снимков корреспондента. Отвечая на вопрос о том, почему он так фокусируется на жестокости, фотограф не раз говорил, что причина в том, что он «ненавидел и по-прежнему ненавидит насилие во всех его формах». При входе на выставку нужно предъявить QR-код и паспорт.



Монголию впервые «оживляют» в Этнографическом

До 16 января, 6+

«Монголию глазами русских исследователей» в Этнографическом музее тоже получится увидеть через фотографии. На снимках, которые стали смысловым центром новой экспозиции, — повседневная жизнь кочевников в степи и селениях, религиозные праздники, мужской и женский костюм.



Соратника Малевича покажут в Русском

До 7 марта 2022 года, 16+

«Вячеслав Пакулин. В поисках стиля эпохи» — экспозиция под таким названием открывается в Русском музее. Хотя Пакулин — современник и товарищ Казимира Малевича, Кузьмы Петрова-Водкина, друг Александра Самохвалова, председатель творческого объединения «Круг художников», сейчас услышать о мастере можно довольно редко. «Вернуть в массы» память о нём в музее решили, показав картины живописца из государственных собраний и из частных коллекций. Стиль Пакулина постоянно менялся, поэтому в Корпусе Бенуа авангардистские работы 1920 годов вполне могут оказаться рядом с импрессионистскими пейзажами. Вход только по QR-коду.

Время и пространство — в «Кусочках»

С 11 декабря до 16 января, 18+

Части серий живописных полотен, фотографий и коллажных работ петербургский художник Коля Садовник отобрал и соединил вместе так, чтобы раскрылись новые смыслы. На их поиски стоит отправляться в Музей нонконформистского искусства в арт-пространстве «Пушкинская, 10». Сам автор описывает идею так: «Я пытаюсь говорить о времени, его формальных моментах, событийности прошлого, личного настоящего здесь и сейчас, его изменениях». Одновременно с этим в Галерее Арт-Лига открывается экспозиция диджитал-коллажей «Иеротопия. Личные сакральные пространства». На работах автор, Евгения Ще, передаёт эмоциональное состояние через архитектурные элементы.



В театре

Островский примет новые формы

10 декабря, 19.00, 16+

В этом году «Балтийский Дом» впервые принимает всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!». Пьесы классика для сцены адаптируют коллективы из разных городов. Одна из первых инсценировок в программе — «Гроза» Михаила Бычкова из Воронежского Камерного театра. Сюжет режиссёр перенёс во времена «оттепели» и наполнил сцену демонстрациями и трамваями. Смотр продлится до 20 декабря. Вход только по QR-коду.

Хоррор на сцене по «Королю и шуту»

10 декабря, 20.00, 16+

Сюжеты песен «Короля и шута» с таинственными лесами, дровосеками, королями и ведьмами превратили в спектакль-ужастик в Karlsson Haus. По задумке Кирилла Люкевича и автора пьесы Настасьи Фёдоровой, зрители увидят не только то, как в одно сплетаются нити разных историй, но и смогут оценить совмещение театра «классического» с кукольным. Главная задача — найти убийцу за один вечер и казнить его. Вход только по QR-коду.



Фото: предоставлено театром Поделиться Поделиться







Узнать и увидеть новое

«Ротонда» начнётся с поиска

11 декабря, 0+

Фестиваль пространственных и временных искусств «Ротонда» отметится вечерами импровизаций. Вечером в субботу в Центре искусства и музыки библиотеки Маяковского хореограф Балаж Бараньяй соберёт хореографов, танцовщиков и музыкантов. В реальном времени те придумают и покажут представление «Без/Арт». Основная его идея в том, что присутствующие будут выражать себя «здесь и сейчас».

«Аукцион плохих книг» — в баре

До 18 декабря, 18+

Литературный журнал «Прочтение» в этот уик-энд устраивает интеллектуальный фестиваль в честь пятнадцатилетия проекта. 11 декабря в 15.00 в книжном «Во весь голос» писатели Татьяна Млынчик («Ловля молний на живца» (2021), Мршавко Штапич («Плейлист волонтера» (2021)), Владислав Городецкий («Инверсия Господа моего» (2021), и Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»» (2021)) обсудят, о чём пишут современные молодые авторы. В этот же день в 19.00 в баре Union редакция устроит «Аукцион плохих книг». Участники будут рассказывать о самых странных романах, рассказах и стихах, которые они когда-либо читали, после чего книга пойдёт на продажу. Вырученные деньги направят на благотворительность.



Фото: prochtenie.org Поделиться Поделиться







SKIF объяснит всё про Ленина

До 30 декабря, 18+

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина до Нового года продлится Международный Фестиваль«SKIF-24-Медиа». Залы на время превратили в тотальную медиа-инсталляцию с фотографиями и видео, посвященную лидеру «Поп-Механики» и петербургским артистам. Отдельно кураторы решили рассказать про появление шутки «Ленин — гриб». Впервые эту фразу наа телевидении произнесли Сергей Курёхин и Сергей Шолохов во время передачи «Пятое колесо» в 1991 году. Спустя 20 лет — самое время понять, как шутка про вождя ушла в народ.

Послушать музыку и потанцевать

«Каста» вскроет «Чернила осьминога»

11 декабря, 18:00 и 21:00, 16+

Концерт «Касты» в субботу в A2 Green Club пройдёт в два захода. В Петербург музыканты приехали по особому поводу: презентуют новую пластинку «Чернила осьминога». На платформах она стала доступна в этот же день в 2020 году. В ковидных реалиях «живое» выступление музыканты смогли организовать только сейчас. Вход только по QR-коду.



«Ундервуд» взорвёт «Бабл-гамом»

10 декабря, 20.00, 16+

Большой «драйвовый» концерт даёт «Ундервуд» в «Космонавте», отмечая десятилетие альбома «Бабл-гам». Исполнители обещают «вместе спеть песни, без которых не обходится ни одно выступление» и найти время для редких композиций. Вход только по QR-коду.

«Кровосток» всё таки в Петербурге

11 декабря, 20.00, 18+

«Кровосток» в Петербурге фанаты готовы были встречать ещё в июле, но на тот момент согласование от властей получить не удалось. Ситуацию исправят теперь в «Космонавте». Все документы клуб получил. Вход только по QR-коду.



«Торба-на-Круче» обещает праздник

12 декабря, 20.00, 16+

Ну а группе «Торба-на-Круче» исполняется 23 года. Дату Макс Иванов и его музыканты «закрепят» драйвовым выступлением. Принимает опять «Космонавт». Вход только по QR-коду.

У Финского залива устроят «Древнерусский рейв»

11 декабря, 20.00, 18+

«Нейромонах Феофан» — основанная в 2009 году драм-н-бэйс группа, музыкальный стиль которой стилизован под «древнерусский». На концертах поклонникам каждый раз стоит рассчитывать на масштабные «народные гулянья» и звучание балалайки. В «Морзе» коллектив представит новый альбом — «Древнерусский рейв». Вход только по QR-коду.



Фото: скриншот видео youtube.com/Нейромонах Феофан Поделиться Поделиться







На экране

Байопик о Диане уже в кино

С 9 декабря, 16+

В прокат выходит байопик о принцессе Диане «Спенсер». Главную роль исполнила Кристен Стюарт, и результат англоязычные критики уже назвали «поразительным». Чилийский режиссёр Пабло Ларраин направил оптику на конкретную тему и сосредоточился на нескольких днях из жизни английского двора, когда Диана решает развестись с принцем Чарльзом. Вход в кинотеатры только по QR-коду.

Улицы и ретро показал Спилберг

9 декабря, 12+

После многочисленных переносов ковидного времени до кинотеатров добралась «Вестсайдская история» Стивена Спилберга: новая адаптация мюзикла об уличных бандах и любви юноши и девушки из противоположных группировок. История новых «Ромео и Джульетты» значима для режиссёра: первая лента-мюзикл в исполнении Роберта Уайза на эту тему вышла в 1960-х годах, во времена его молодости, и сразу стала символом свободы. Вход в кинотеатры только по QR-коду.



Автор: youtube.com/20th Century Studios Russia

«Заводной апельсин» снова в прокате

С 9 декабря, 18+

Компания «Иноекино» возвращает в прокат фильм Стэнли Кубрика «Заводной апельсин», тем самым празднуя 50-летие с момента выхода картины. Экранизация антиутопии Энтони Берджесса — это обращение к будущему без помощи спецэффектов. Герои, любители ультранасилия, тут часто говорят на надсате — смеси русских слов и морфем, рифмованного сленга кокни и выдуманных фраз. Все показы пройдут на английском с субтитрами. Вход в кинотеатры только по QR-коду.

Создатели «Красного призрака» объяснят основную идею

10 декабря, 19:30, 18+

Режиссёр Андрей Богатырев приезжает на «Лендок» ради показа исторической драмы «Красный призрак». После окончания сеанса ответит на вопросы и расскажет, почему решил снять картину о советском солдате, которого считали «неуловимым» и крайне опасным. Вход в кинотеатры только по QR-коду.

