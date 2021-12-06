Эрмитаж впервые покажет Библию Гутенберга на масштабной выставке о начале эпохи печатных книг

В Двенадцатиколонном зале Эрмитажа пройдёт выставка «Библия Гутенберга. Книги Нового времени», которая точно понравится тем, кто любит книги. Это проект о заре книгопечатания, когда к каждому печатному экземпляру относились с не меньшим пиететом, чем к рукописным томам, а технология уже позволяла публиковать агитационные и другие массово популярные вещи, в которых отразилась жизнь Нового времени.

Центральным экспонатом станет Библия из собрания Российской государственной библиотеки — 42-строчная книга, созданная основоположником европейского книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Этот экземпляр происходит из коллекции Немецкого музея книги и шрифта в Лейпциге, он содержит 282 цветных миниатюры. Генеральный директор РГБ Вадим Дуда подчеркнул, что это единственный экземпляр гутенберговской Библии, украшенный именно так. Цветные миниатюры роднят его с рукописными средневековыми книгами, и, как заметил Михаил Пиотровский, в московском экземпляре Библии черты печатной и рукописной книги причудливо переплелись. Организаторы подчёркивают, что этот экземпляр Библии впервые покинул Москву ради эрмитажной выставки.

Всего на экспозиции будут более ста печатных книг и рукописей из фондов Эрмитажа и РГБ, среди них — словари и учебники, популярная литература, басни Эзопа, произведение Боккаччо «О знаменитых женщинах», книги с описаниями растений, животных и минералов, книги по астрономии, труды Витрувия и Андреа Палладио по архитектуре, популярные злободневные труды, например «Похвала глупости» Эразма Роттердамского и «Утопия» Томаса Мора, агитационная литература, такая как «Деяния Христа и антихриста», над которой вместе работали Мартин Лютер и Лукас Кранах Старший. Будут и более прикладные издания и листовки, которые были частью повседневности: книги о средствах от чумы, выведении пятен и окрашивании тканей.



Эпоха книгопечатания в Европе (в современном понимании) началась в середине 40-х годов XV века благодаря Иоганну Гутенбергу, тогда же начал формироваться образ книги и выросло значение печатного слова.



Выставка «Библия Гутенберга. Книги Нового времени» пройдёт в Двенадцатиколонном зале Эрмитажа с 9 декабря 2021 по 13 марта 2022. Для входа в музей нужен QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесенной инфекции.

