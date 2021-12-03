В кино покажут историю принцессы Дианы

В четверг, 9 декабря, на экраны выходит «Спенсер» — фильм о принцессе Диане. Вернее, о том, как она приняла непростое решение о разводе с принцем Чарльзом.
В некотором смысле чилийский режиссер Пабло Ларраин повторяет тот же трюк, что проделал несколько лет назад в другой своей англоязычной работе — «Джеки» с Натали Портман. Там и там на экране в режиме реального времени выдающаяся актриса играет драму о женщине, принимающей главный бой в своей жизни. В случае с «Джеки» это была Натали Портман в образе Жаклин Кеннеди, теперь — Кристен Стюарт в роли Дианы.
Правда, в случае с «Джеки» у фильма не было такого сильного конкурента, как у «Спенсер»: все-таки слишком ярко историю отношений Дианы и Чарльза показали Эмма Корин и Джош О'Коннор в недавней оскароносной «Короне».
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Иван Чувиляев