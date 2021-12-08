Karlsson Haus представит хоррор-мюзикл по песням группы «Король и Шут»

10 декабря в театре Karlsson Haus состоится премьера спектакля «Сказки Шута и Короля». Жанр своего спектакля Кирилл Люкевич определяет как музыкальную страшилку или хоррор-мюзикл. Импульсом для создания «сказочной» постановки послужили композиции группы «Король и Шут».

«В основе спектакля лежит пьеса, которую написала Настасья Фёдорова. Пьеса вдохновлена и родилась из песен — из миров «Короля и Шута». Каждая композиция погружает нас в их сказочный мир чудищ, ведьм, шутов, королей, лесников и безумного панка. Мы постарались собрать это все в нашем спектакле. Так и рождался текст — по мере создания и исследования. Естественно спектакль музыкальный — актёры сами играют на музыкальных инструментах и поют в процессе всего действия. Куклы и бытовые предметы через призму материала приобретают совершенно иное — сказочное значение в спектакле. Зрители становятся соучастниками и свидетелями детективной истории. Мы все вместе, сидя в одной комнате за большим столом, пытаемся найти и казнить убийцу», — рассказывает режиссер о будущей премьере.

Песни «КиШ» прихотливо «вплетены» в текст спектакля. Сам рассказ будет вестись на языке театра кукол и фигуративного театра: реальные предметы превратятся по ходу сюжета в куклы и маски. А также на языке мюзикла: хореографические номера поставила Анна Розунцова. За сценографию отвечает Марина Завьялова (главный художник Большого театра кукол).



В спектакле заняты Михаил Шеломенцев, Ксения Пономарёва-Бородина, Максим Максимов.



Спектакль будет идти по адресу Фурштатская, 30 (вход в окно). Начало в 20:00.



16+



Наталия Эфендиева

