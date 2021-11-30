Эрмитаж отметит 550-летие Альбрехта Дюрера масштабной выставкой

Российские музеи продолжают отмечать юбилей Альбрехта Дюрера: эрмитажная выставка откроется после нашумевшей экспозиции мастера в Государственном Историческом музее в Москве. В Николаевском зале представят 285 экспонатов из собрания Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина, среди них будут гравюры знаменитых серий Дюрера: «Апокалипсис», «Страсти Христовы», «Жизнь Марии» и монументальные гравюры, сделанные по заказу императора Священной Римской империи Максимилиана.

Альбрехт Дюрер (1471 — 1528) — крупнейший мастер Возрождения и один из редких художников, для которых графика стала важнее живописи. Возможно, сказалась профессия отца художника — он был ювелиром. Почти всю жизнь Дюрер прожил в Нюрнберге, хотя, конечно, ездил в путешествия, в том числе по Италии. Дюрера можно считать образцом сочетания таланта, трудолюбия и разумного самолюбия. В отличии от богатой Венеции, носившей на руках Тициана (1488 — 1576), Дюреру плату за труд своей мастерской приходилось буквально добывать: например, император Максимилиан медлил с оплатой той самой монументальной гравюры и в итоге предложил художнику регулярную пенсию (а вскоре Максимилиан умер и художнику пришлось напоминать о долге уже следующему императору). Также считается, что Дюрер активнее занимался гравюрой в том числе потому, что это было прибыльнее.



Так или иначе Дюрер стал символом Северного Возрождения, его филигранное мастерство не перестаёт восхищать зрителей, а композиции разобрали на мемы. Юбилей художника — хороший повод увидеть «оригиналы».

