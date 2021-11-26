«Комплексное зрелище»: в Музее искусства Петербурга покажут поступления за десять лет

Выставка в Музее искусства Петербурга XX–XXI веков под названием «Комплексное зрелище» обещает эстетический винегрет — зато максимально петербургский.
Музей искусства Петербурга продолжает серию выставок в честь своего 30-летия. Собрание петербургского искусства начали собирать в 1991 году, только за последние шесть лет в МИСП поступило порядка тысячи даров, кроме того, музей пополняет коллекцию и собственными закупками.
На выставке «Комплексное зрелище» представят работы художников разных поколений начиная с 30-х годов, полученные музеем в дар от самих мастеров, их родных и близких, коллекционеров. В музее подчёркивают, что речь про «неравнозначные по эстетическому наполнению стили и направления», которые тем не менее сосуществуют в Петербурге.
На экспозиции будут портреты 20–40-х годов работы Владимира Гринберга, Виктора Прошкина, Николая Лапшина, Александра Русакова, современные арт-объекты Владимира Козина, Давида Плаксина, Ивана Плюща. Словом, вам что-то наверняка понравится, а что-то, вероятно, совсем нет — но вас предупреждали, что тут речь не про эстетическую равномерность, а про общий срез. Всего в МИСПе покажут более трёхсот вещей — живопись, графику, скульптуру, арт-объекты.
Выставка «Комплексное зрелище» пройдёт с 8 декабря 2021 года по 27 февраля 2022-го. Для входа в музей необходим QR-код о вакцинации от COVID-19 или перенесённой инфекции.
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Анастасия Семенович