«Комплексное зрелище»: в Музее искусства Петербурга покажут поступления за десять лет

Музей искусства Петербурга продолжает серию выставок в честь своего 30-летия. Собрание петербургского искусства начали собирать в 1991 году, только за последние шесть лет в МИСП поступило порядка тысячи даров, кроме того, музей пополняет коллекцию и собственными закупками.



На выставке «Комплексное зрелище» представят работы художников разных поколений начиная с 30-х годов, полученные музеем в дар от самих мастеров, их родных и близких, коллекционеров. В музее подчёркивают, что речь про «неравнозначные по эстетическому наполнению стили и направления», которые тем не менее сосуществуют в Петербурге.

