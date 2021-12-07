«Мера человечности» — ретроспектива эстонского фотографа Юхана Кууса, работавшего в ЮАР

Юхан Куус работал в ЮАР, снимал период апартеида и движение по освобождению Нельсона Манделы. Он считается одним из самых радикальных документалистов, работавших в ЮАР в то время.

Выставка работ Юхана Кууса «Мера человечности» представит работы мастера документальной фотографии. В основном покажут вещи периода с 1986 по 1999 год, когда Куус работал корреспондентом французского агентства Sipa Press в ЮАР. Всего в «Росфото» представят порядка ста работ Кууса.



Фотограф работал в ЮАР в период, когда там действовала политика апартеида — расовая сегрегация, узаконенная государством. В ЮАР она действовала с 1948 по 1994 год, но с конца 80-х годов в обществе шла борьба за расовое равенство перед законом. Становилось сильнее движение за освобождение Нельсона Манделы — активиста и общественного деятеля, который провел в заключении двадцать семь лет. В 1994 году Мандела стал президентом ЮАР (оставался на должности до 1999 года).

