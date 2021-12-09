Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов. К стоящему центру присоединились Народная и КАД

По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотное движение сейчас в районе площади Восстания, на Садовой улице, нечётной стороне набережной Фонтанки, Троицком мосту и Каменноостровском проспекте, Кронверкской набережной, Пироговской и Выборгской набережных в сторону севера, Большом Сампсониевскои и Пискаревском проспектах в направлении из центра.



Неожиданно плотно на проспекте Славы и Народной улице. Загруженность магистрали в сторону КАД составила максимальные 10 баллов — на 2 балла выше обычного. Застряли в пробках и примыкающие к проспекту Славы улицы.