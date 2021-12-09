Пробки в Петербурге доросли до 9 баллов. К стоящему центру присоединились Народная и КАД

По данным «Яндекс.Пробок», особенно плотное движение сейчас в районе площади Восстания, на Садовой улице, нечётной стороне набережной Фонтанки, Троицком мосту и Каменноостровском проспекте, Кронверкской набережной, Пироговской и Выборгской набережных в сторону севера, Большом Сампсониевскои и Пискаревском проспектах в направлении из центра.
Неожиданно плотно на проспекте Славы и Народной улице. Загруженность магистрали в сторону КАД составила максимальные 10 баллов — на 2 балла выше обычного. Застряли в пробках и примыкающие к проспекту Славы улицы.
По-прежнему сложная ситуация на КАД. Если на внутреннем кольце пробка уже подрассосалась, то на внешнем все еще очень плотно. В половине шестого затор на внешнем кольце тянулся на 11,5 километров от поста ГИБДД до Мурманского шоссе. Сейчас после вантового моста плотность пробки от «красной» спала до «желтой». Напомним, что в районе развязки с Мурманским шоссе днем произошло одновременно два ДТП с грузовиками. При этом по внешнему кольцу еще и разлетелись бетонные сваи. Момент ДТП попал на видео.
Также сейчас наблюдается пробка на ЗСД в северном направлении. Затор тянется от Васильевского острова почти до съезда на Планерную.