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На КАД два ДТП в одном месте: на внешнем кольце рассыпали сваи, на внутреннем — массовое с фурой

Сразу два ДТП с грузовиками собирают многокилометровые пробки на востоке кольцевой автодороги Петербурга. Внешнее кольцо почти полностью перегородили бетонные сваи.

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Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 14:15 на 50-м километре внешнего кольца КАД грузовой автомобиль, уходя от столкновения со стоявшей на «аварийке» «ГАЗелью», врезался в разделительный отбойник. Машина протаранила ограждение и частично оказалась на внутреннем кольце, а груз — судя по фото, железобетонные сваи — рассыпался по проезжей части внешнего кольца. В результате оказались заняты вторая, третья и четвертая полосы.

Одновременно на внутреннем кольце в этом же месте столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. Аварийный транспорт занял первую и третью полосы.

В ДТП никто не пострадал. На месте работают сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации.

По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце тянется почти на 5,5 километров, начинаясь на вантовом мосту. На внутреннем кольце пробка превышает уже 7,5 километров, начинаясь в районе Янино.

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