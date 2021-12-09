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«Пункт назначения» по-петербургски из первых рядов: замес со сваями на КАД попал на видео

Двойное ДТП с грузовиками, которое уже несколько часов собирает огромные пробки на кольцевой автодороге Петербурга, попало на камеру видеорегистратора автомобиля, который ехал как раз за шаландой со сваями.

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Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16098730" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
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Аварии, напомним, произошли около двух часов дня 9 декабря на 84-м километре КАД — сначала на внешнем кольце и почти сразу на внутреннем. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, как водитель шаланды, едущий во втором справа ряду, практически в последний момент пытается уйти от столкновения со стоящей «ГАЗелью». Он резко перестраивается в соседний ряд слева, но задевает кабиной кузов едущего там грузовика и все-таки сносит кузов фургону. После этого шаланду уносит в разделительный отбойник. Она пробивает первый, но второй удерживает ее посередине. Однако верхняя часть кабины отваливается и улетает на внутреннее кольцо.

Автор видео, едущий в крайнем левом ряду успевает остановиться прямо перед торчащим на проезжую часть «хвостом» шаланды. И в это время видно, как уже на внутреннем кольце складывается пополам контейнеровоз. Как сообщалось ранее, он столкнулся с двумя легковыми машинами.

Пострадавших в аварии нет — и, глядя на видео, можно сказать, что это чудо.

Поврежденные машины и железобетонные сваи, рассыпавшиеся по дороге из шаланды, перегородили три полосы на внешнем кольце и две — на внутреннем. Из-за этого на КАД скопились длинные пробки в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся уже на 9 километров и начинается от Софийской улицы, а на внутреннем кольце пробка тянется от Колтушского шоссе почти на 6 километров.

Скриншот видео из группы <a href="https://vk.com/wall-68471405_16098730" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (9)

Владислав М
Наверное водила в телефоне сидел.
Пора уже начинать водителям и их пассажирам взыскивать с виновников ДТП ущерб за стояние в пробках и опоздания.
Заплатит такой водила несколько миллиончиков всем задержавшимся в пробке из-за ДТП, которое он устроил, и в другой раз думать начнёт.
262224921
Это такое хорошее обслуживание КАД.
Газель встала а дорожникам хоть бы что.
На новоприозерском шоссе недоезжая Шелла, 4 дня околевал дальнобой на обочине - дорожникам чхать. Знак перестроения в левую включили и всё, моя хата с краю.
Хорошо хоть есть бумеранг
муматор
профессиАналы! Один слепошарый вонючку в пол, другой по третьей полосе топит. Почему нет камер как на МКАД? Там быстро отучили этих упырей дальше второго кататься, даже если им очень НАДО!
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