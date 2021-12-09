«Пункт назначения» по-петербургски из первых рядов: замес со сваями на КАД попал на видео

Аварии, напомним, произошли около двух часов дня 9 декабря на 84-м километре КАД — сначала на внешнем кольце и почти сразу на внутреннем. На записи, опубликованной в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» , видно, как водитель шаланды, едущий во втором справа ряду, практически в последний момент пытается уйти от столкновения со стоящей «ГАЗелью». Он резко перестраивается в соседний ряд слева, но задевает кабиной кузов едущего там грузовика и все-таки сносит кузов фургону. После этого шаланду уносит в разделительный отбойник. Она пробивает первый, но второй удерживает ее посередине. Однако верхняя часть кабины отваливается и улетает на внутреннее кольцо.

Автор видео, едущий в крайнем левом ряду успевает остановиться прямо перед торчащим на проезжую часть «хвостом» шаланды. И в это время видно, как уже на внутреннем кольце складывается пополам контейнеровоз. Как сообщалось ранее, он столкнулся с двумя легковыми машинами.

Пострадавших в аварии нет — и, глядя на видео, можно сказать, что это чудо.

Поврежденные машины и железобетонные сваи, рассыпавшиеся по дороге из шаланды, перегородили три полосы на внешнем кольце и две — на внутреннем. Из-за этого на КАД скопились длинные пробки в обе стороны. По данным «Яндекс.Пробок», затор на внешнем кольце растянулся уже на 9 километров и начинается от Софийской улицы, а на внутреннем кольце пробка тянется от Колтушского шоссе почти на 6 километров.