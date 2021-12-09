Коммунальщики показали, как работать играючи. Лайфхак с заснеженных улиц

Примером работы в удовольствие может служить видео из заснеженной Москвы. Коммунальщики применили смекалку и разнообразили трудовые будни без ущерба обязанностям.
Ролик опубликован в паблике «ДТП и ЧП | Москва и МО | МСК» 9 декабря. Судя по ироничному пояснению «Московских технологий», работников коммунальных служб засняли где-то в столичных сугробах.
Автор: vk.com/msk_dtp
На видео запечатлены процесс борьбы с гололедицей и мастерство приспособления к непростым условиям, а также песок, санки, тот, кто катается, и тот, кто везёт.
Петербургские коллеги героев ролика также не отстают в части импровизации и преодоления снега, которого, как всегда, внезапно подсыпала коварная зима.