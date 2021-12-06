Петербургские коммунальщики представили очередное ноу-хау: уборка снега с матрасами

Жительница дома на набережной реки Фонтанки, 80/2 в Петербурге стала свидетельницей необычного зрелища: работники местной ЖКС пришли очищать крыши от сосулек, вооружившись ломами и матрасами. Грязные подстилки использовали как защиту для стекол автомобилей — обломки льда падали на них и отлетали в сторону.

«Пришли с детскими матрасами, им, видимо, их выдают как лопаты и ломы, типа орудия труда», — предположила читательница «Фонтанки», которая рассказала о произошедшем 6 декабря.



По словам горожанки, местных жителей не предупредили о грядущей уборке. Пообщаться с управляющей домом не получилось — спокойная беседа переросла в конфликт.

