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Петербургские коммунальщики представили очередное ноу-хау: уборка снега с матрасами

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Жительница дома на набережной реки Фонтанки, 80/2 в Петербурге стала свидетельницей необычного зрелища: работники местной ЖКС пришли очищать крыши от сосулек, вооружившись ломами и матрасами. Грязные подстилки использовали как защиту для стекол автомобилей — обломки льда падали на них и отлетали в сторону.

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«Пришли с детскими матрасами, им, видимо, их выдают как лопаты и ломы, типа орудия труда», — предположила читательница «Фонтанки», которая рассказала о произошедшем 6 декабря.

По словам горожанки, местных жителей не предупредили о грядущей уборке. Пообщаться с управляющей домом не получилось — спокойная беседа переросла в конфликт.

Дозвониться до ответственной за здание управляющей компании не удалось. «Фонтанка» готова предоставить слово ЖКС № 2, чтобы коммунальщики рассказали обо всех своих наработках в области уборки снега.

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Комментарии (8)

DenZol
Вообще молодцы. Половина на работу не выходят, а тут даже… креатив.
Одно расстраивает, найдутся обиженным и накажут ещё
Редиcка
Вообще-то лед и снег может падать с крыши и без помощи работников. Так что те, кто поставили машины так близко к зданию, должны быть по-любому готовы к появлению вмятин и сколов.
265037875
что плохого ? не понимаю
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