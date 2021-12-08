Петербург поддержал законопроект кабмина о QR-кодах в России

В первом чтении федеральную инициативу поддержали 36 депутатов, двое воздержались, 12 высказались против. Голосование было поименным, позднее станет известно, как проголосовал каждый член парламента. Во втором (окончательном чтении) против высказались уже 13 народных избранников, «за» — только 34 депутата.

Минимум девять противников среди депутатов известны: это члены фракций «Яблоко» и КПРФ, они заявили, что вакцинацию считают необходимой мерой, к которой, тем не менее, нельзя принуждать население, и поэтому не поддерживают документ.



Глава фракции «Яблоко» Александр Шишлов заявил, что содействие вакцинации и принятие эпидемических мер — абсолютно необходимый шаг, но ключевой вопрос, каково доверие к предпринимаемым государством шагам. Депутат обратил внимание, что законопроект дискриминирует людей, которые переболели, но не имеют QR-код, так как либо не вызывали врача, либо не имеют аккаунт на «Госуслугах», либо вакцинировались иностранными вакцинами.

Единоросс Наталья Астахова обратила внимание, что жителям не хватает информирования о том, как получить медотвод и где посмотреть список заболеваний, которые являются основанием для медотвода.

«Яблочник» Борис Вишневский заявил, что фракция считает необходимым ускорить массовую добровольную вакцинацию, допустить в Россию иностранные вакцины и строго контролировать ношение средств защиты, но законопроект имеет дефекты, в том числе предоставление Смольному права по своему усмотрению ограничивать вход для граждан в любые места. «Предлагаемые ограничения неизбежно приведут к дискриминации многих категорий граждан», — сказал он.



Глава фракции КПРФ Роман Кононенко в своем выступлении высказал мнение, что «добровольная вакцинация была провалена», а чиновники вместо того, чтобы взять на себя ответственность и восстановить доверие людей, предлагают законопроект, которым «фактически стравливаются вакцинированные и противники вакцинации». Он посчитал, что инициатива нарушает конституционные права и является борьбой за власть. С ним не согласился глава комитета по законодательству Всеволод Беликов, который возразил, что законопроект не противоречит Конституции.

Кононенко рассказал, что за неделю с четырех пунктов коммунисты собрали почти 5 тысяч подписей против законопроекта, и сбор продолжается, впоследствии они отправятся в Госдуму. Его коллега по фракции Алексей Зинчук напомнил про введение в России и отмену крепостного права и назвал законопроект введением в стране «Qr-постного права».

А коммунист Александр Рассудов, сразу сделав сноску, что вакцинировался, планирует прививаться в дальнейшем и не считает, «что нашей планетой управляет тайное общество рептилоидов», заявил, что в обществе разучились убедительно и уважительно разговаривать друг с другом, что касается и властей. «Мы постоянно что-то запрещаем, за что-то штрафуем, с кем-то воюем», — констатировал он. Депутат добавил, что очень многие просто хотят получить ответы на свои вопросы, например, сколько должно быть антител, чтобы прививка была не нужна, и почему в России ущемляют в правах тех, кто привился признанной ВОЗ иностранной вакциной.

