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На Стрелке установят скульптуру жителя Мурино, а у Невского — абстрактного коня

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В центре Петербурга 7 декабря начался монтаж работ современных скульпторов в установленные накануне стеклянные тумбы. К 10 декабря подготовку обещают закончить, и в городе откроется Второй городской выставочный проект «Сквозь проспект».

20 тумб-витрин, в которой разместят скульптуры, можно увидеть в разных точках города — на Стрелке Васильевского Острова, на Большой Морской — от Невского до арки Главного штаба, а также вдоль Гостиного двора. Выставка охватит все направления пластического искусства — городскую скульптуру, скульптуру малых форм, абстрактные объекты и инсталляции, обещают организаторы. Экспонаты выполнены в различных материалах, таких как камень, дерево, керамика, металл, современные полимерные материалы.

Отбор работ для украшения городского центра проводился на конкурсной основе, и вместе с опытными скульпторами право показать миру свои произведения получили студенты творческих специальностей. 15 витрин займут профессионалы, 5 витрин отдадут начинающим творцам. Многие скульпторы уже работали с городскими пространствами: работы Дмитрия Жукова украшают вход в музей «Эрарта», Сергей Кондрашкин провёл более 20-ти персональных выставок в России и Европе, работы Сергея Фалькина находятся в Эрмитаже, Виктор Вотский и Тарасий Трошин — авторы ряда городских и парковых скульптур.

Работа Сергея Фалькина «Конькобежка» уже установлена в витрине у арки Главного штаба. «Она беззаботно рассекает ледяную гладь, однако, пластический элемент в виде расколовшегося льда несёт скрытый смысл: жизнь — это тонкий, скользкий и порой опасный лёд», — описывают концепцию работы кураторы проекта.

По соседству с конькобежкой расположилась металлическая скульптура Сергея Кондрашкина «Тескатлипока». Это персонаж из мифологии поздних майя и ацтеков, божество, сотворившее людей и наделившее их целостностью.

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Продолжает ряд работ у арки этно-скульптор Жигжит Баясхаланов, он представил абстрактную фигуру «У воды», напоминающую коня, который вырвался за пределы бега времени.

Айдар Ишемгулов покажет скульптуру «Портрет простого человека», в которой он воплотил образ жителя спальных районов Петербурга.

«Жителя Мурино, Девяткино, Парнаса или Купчино, обременённого бытовыми заботами, погружённого в собственные мысли, вынужденного выживать в реалиях разрастающегося города среди толчеи сограждан и безумия переполненных автомобильных дорог, — пояснили кураторы. — Эдакого современного Акакия Акакиевича, впрочем, не лишённого своеобразия и даже некоторого героического шарма: ведь именно такие люди и составляют основу общества».

Эту работу установят 9 декабря на Стрелке Васильевского острова.

Организаторы обещают необычную подсветку тумб-витрин. Выставка доступна круглосуточно и для всех, что особенно актуально в период множества ограничений», — подчеркивают они.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Савва Морозов
гы-гы, "основа общества", млин, тогда сразу - цвет нации.
кстати, а Мурино так и не хотят значить в черте города, небось покупателям-то обещали, от Девяткино-то не отличить. Кудрово не хватает.
hal9000
Разве с таким искусством Ленинград пережил бы блокаду??..нет конечно..сразу бы побежали сдаваться за махорку и пару пачек чая...горожане всегда отличались силой духа смелостью решительностью..непоклебимостью..или непокобелимостью??..короч непоколебимостью..а эт гастарбайтеры штампуют которые пожили в городе чуть чуть и заплакали..это не петербуржество и не ленинградщина..это матом надо..
hal9000
пИсИмИсичное все..депрессивное..эт надо не в центре а гденибудь в мурино и ставить..чтоб знали где квартиру купили..не то это все...депресняка итак народ завален ..аж жить не хочетса..надо что то духоподъемное..что то в стиле девиза морских котиков США-Самый легкий день был вчера..
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