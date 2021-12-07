На Стрелке установят скульптуру жителя Мурино, а у Невского — абстрактного коня

В центре Петербурга 7 декабря начался монтаж работ современных скульпторов в установленные накануне стеклянные тумбы. К 10 декабря подготовку обещают закончить, и в городе откроется Второй городской выставочный проект «Сквозь проспект».

20 тумб-витрин, в которой разместят скульптуры, можно увидеть в разных точках города — на Стрелке Васильевского Острова, на Большой Морской — от Невского до арки Главного штаба, а также вдоль Гостиного двора. Выставка охватит все направления пластического искусства — городскую скульптуру, скульптуру малых форм, абстрактные объекты и инсталляции, обещают организаторы. Экспонаты выполнены в различных материалах, таких как камень, дерево, керамика, металл, современные полимерные материалы.



Отбор работ для украшения городского центра проводился на конкурсной основе, и вместе с опытными скульпторами право показать миру свои произведения получили студенты творческих специальностей. 15 витрин займут профессионалы, 5 витрин отдадут начинающим творцам. Многие скульпторы уже работали с городскими пространствами: работы Дмитрия Жукова украшают вход в музей «Эрарта», Сергей Кондрашкин провёл более 20-ти персональных выставок в России и Европе, работы Сергея Фалькина находятся в Эрмитаже, Виктор Вотский и Тарасий Трошин — авторы ряда городских и парковых скульптур.

Работа Сергея Фалькина «Конькобежка» уже установлена в витрине у арки Главного штаба. «Она беззаботно рассекает ледяную гладь, однако, пластический элемент в виде расколовшегося льда несёт скрытый смысл: жизнь — это тонкий, скользкий и порой опасный лёд», — описывают концепцию работы кураторы проекта.

По соседству с конькобежкой расположилась металлическая скульптура Сергея Кондрашкина «Тескатлипока». Это персонаж из мифологии поздних майя и ацтеков, божество, сотворившее людей и наделившее их целостностью.

Фото: Михаил Огнев /«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев /«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев /«Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев /«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





