Министерство науки предложило послушать, как звучат «Ковивак» и «Карбоновые полигоны»

Министерство науки и высшего образования РФ вместе с аудиопродакшн-студией Monoleak 7 декабря презентовали альбом «Звуки науки». На нем в музыкальном воплощении представлены 9 главных научных достижений 2021 года — в виде девяти инструментальных треков. Есть, например, композиции «Ковивак», «Карбоновые полигоны» и «Научно-исследовательские суда».



Альбом можно целиком послушать на сайте проекта. Жанр «Звуков науки» можно определить как электронную экспериментальную музыку. Как объясняют организаторы, треки написаны «по тем же принципам, по которым работают каждый из 9 объектов».