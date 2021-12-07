Министерство науки предложило послушать, как звучат «Ковивак» и «Карбоновые полигоны»

Министерство науки и высшего образования РФ вместе с аудиопродакшн-студией Monoleak 7 декабря презентовали альбом «Звуки науки». На нем в музыкальном воплощении представлены 9 главных научных достижений 2021 года — в виде девяти инструментальных треков. Есть, например, композиции «Ковивак», «Карбоновые полигоны» и «Научно-исследовательские суда».
Альбом можно целиком послушать на сайте проекта. Жанр «Звуков науки» можно определить как электронную экспериментальную музыку. Как объясняют организаторы, треки написаны «по тем же принципам, по которым работают каждый из 9 объектов».
«Через эти композиции мы хотим передать ощущения, чувства и эмоции, которые могут вызвать нейтринный телескоп, вакцина от Covid-19, тороидальная камера с магнитными катушками или синхротрон», — говорят авторы.
Композиция «Ковивак» посвящена вакцине от коронавируса, которая была произведена в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Композитор создал ее, взяв за основу идею «мелодии, произрастающей из хаоса»: «Какофония, набор атональных звуков, которую наш слух пытается поначалу отторгнуть, но, придя к унисону, мы ее принимаем, обретая аудиальную гармонию».