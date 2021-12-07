FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

Обыски по делу Громова затронули других чиновников

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Министерство науки предложило послушать, как звучат «Ковивак» и «Карбоновые полигоны»

8
Печать

Министерство науки и высшего образования РФ вместе с аудиопродакшн-студией Monoleak 7 декабря презентовали альбом «Звуки науки». На нем в музыкальном воплощении представлены 9 главных научных достижений 2021 года — в виде девяти инструментальных треков. Есть, например, композиции «Ковивак», «Карбоновые полигоны» и «Научно-исследовательские суда».

Альбом можно целиком послушать на сайте проекта. Жанр «Звуков науки» можно определить как электронную экспериментальную музыку. Как объясняют организаторы, треки написаны «по тем же принципам, по которым работают каждый из 9 объектов».

«Через эти композиции мы хотим передать ощущения, чувства и эмоции, которые могут вызвать нейтринный телескоп, вакцина от Covid-19, тороидальная камера с магнитными катушками или синхротрон», — говорят авторы.

Композиция «Ковивак» посвящена вакцине от коронавируса, которая была произведена в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова. Композитор создал ее, взяв за основу идею «мелодии, произрастающей из хаоса»: «Какофония, набор атональных звуков, которую наш слух пытается поначалу отторгнуть, но, придя к унисону, мы ее принимаем, обретая аудиальную гармонию».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

angel of death
какое высшее образование, такое и министерство науки... чё удивляться-то, если диплом сегодня нужен по сути для галочки, и после окончания ВУЗа люди снова идут или в мойщики машин или за "свободную кассу" фастфуда...
SU LUX INN
ни в Коем случае не слушайте композицию "Ковивак"! это опасная аудиовакцина, Направленная на внедрение QR-кода в Народные массы!
Владислав М
А почему нет звука кукодов и запретов?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1