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«Я совершила плохое преступление». Мать, которая била дочь из мести мужу, решила раскаяться

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Жительница Казани, издевавшаяся над полуторогодовалой дочерью, заявила, что сильно раскаивается. Видео с признаниями женщины опубликовал Следственный комитет РФ 7 декабря.

«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь, готова понести за это наказание», — сказала задержанная.

Автор: СК России

Страшный ролик с издевательствами появился ранее в соцсетях и СМИ. Видео снимала сама нерадивая мать, женщина била ребенка руками, толкала ногами, таскала по полу и говорила за кадром: «Папа думает, что ты подопытный кролик? Можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать, как маму. Можно? И ничего с тобой не случится. Можно над тобой издеваться». На допросе она пояснила, что находится в конфликте с супругом и таким образом решила ему отомстить, видеозапись она отправила мужу. Как сообщает СК, в тот момент жительница была пьяна.

Ребенка у матери изъяли, девочка находится под присмотром медиков. Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Комментарии (7)

hal9000
Семейка Адамс..)..так этот че??..вместо того чтоб разобраться с женой позвонил мамане..а маманя конеЧно сыночка будет защищать..от ведьмы..которая у нее сына отняла..в полицию звонить быстрей..взял бы да развелся..если не нравится..ой даа..беда беда ОгОрчение...
Ostrovok
Протрезвела- извинилась. Напьётся опять- ножом порежет. Если материнский инстинкт атрофирован полностью, то эту дочь изъять и стерилизовать во избежание других беременностей. А в тюрьму не надо, чего ей там казенные харчи проедать, о чем думать?
Komarinsk2019
Извинилась - и всё ок, забыли? Кому нужны эти извинения? Она ненормальная, не может нормальная женщина так себя вести.
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