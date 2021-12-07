«Я совершила плохое преступление». Мать, которая била дочь из мести мужу, решила раскаяться

Жительница Казани, издевавшаяся над полуторогодовалой дочерью, заявила, что сильно раскаивается. Видео с признаниями женщины опубликовал Следственный комитет РФ 7 декабря.
«Я совершила очень плохое преступление по отношению к своей дочери, побила ее. Признаю свою вину, очень сильно раскаиваюсь, готова понести за это наказание», — сказала задержанная.
Автор: СК России
Страшный ролик с издевательствами появился ранее в соцсетях и СМИ. Видео снимала сама нерадивая мать, женщина била ребенка руками, толкала ногами, таскала по полу и говорила за кадром: «Папа думает, что ты подопытный кролик? Можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать, как маму. Можно? И ничего с тобой не случится. Можно над тобой издеваться». На допросе она пояснила, что находится в конфликте с супругом и таким образом решила ему отомстить, видеозапись она отправила мужу. Как сообщает СК, в тот момент жительница была пьяна.
Ребенка у матери изъяли, девочка находится под присмотром медиков. Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате ведомства.