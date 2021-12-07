«Я совершила плохое преступление». Мать, которая била дочь из мести мужу, решила раскаяться

Страшный ролик с издевательствами появился ранее в соцсетях и СМИ. Видео снимала сама нерадивая мать, женщина била ребенка руками, толкала ногами, таскала по полу и говорила за кадром: «Папа думает, что ты подопытный кролик? Можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать, как маму. Можно? И ничего с тобой не случится. Можно над тобой издеваться». На допросе она пояснила, что находится в конфликте с супругом и таким образом решила ему отомстить, видеозапись она отправила мужу. Как сообщает СК, в тот момент жительница была пьяна.

