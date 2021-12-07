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Задержан только что уволенный глава Калининского

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«Подопытный кролик»: из мести мужу женщина сняла на видео издевательства над ребёнком. Возбуждено два уголовных дела

Жительницу Казани задержали за жестокое обращение с малолетним ребёнком. Желая впечатлить мужа, она валяла по полу и пинала полуторагодовалую дочь.

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Как сообщили в ГУ МВД по Татарстану 7 декабря, в отношении 31-летней жительницы Казани возбуждено уголовное дело по статье 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Задержали её сразу после того, как в полицию обратилась свекровь женщины.

«Подозреваемая пояснила, что находится в конфликте с супругом. 1 декабря, чтобы причинить ему страдания, нанесла побои полуторагодовалой дочери, снимая избиение на видео. Затем отправила видеозапись мужу. Он сообщил о случившемся своей матери, а та — в полицию», — говорится в сообщении ведомства.

Запись появилась в одном из городских пабликов и разошлась по сети. Раздетая девочка пытается убежать от женщины с камерой, падает и больше не сопротивляется. Мать бьёт её руками, толкает ногами, волочит по полу и выговаривает за кадром: «Папа думает, что ты подопытный кролик? Можно над тобой издеваться. Можно тебя пинать, как маму. Можно? И ничего с тобой не случится. Можно над тобой издеваться»

В региональном Следственном комитете уточнили, что мать учинила расправу над ребёнком, перебрав с алкоголем. Следствие квалифицировало случившееся как истязание (статья 117 УК).

Семью поставили на учёт, девочку изъяли. Сейчас она находится в больнице. Её мать отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (4)

ivan5_5e4d10fe646f6
Судя пo тексту предварительнo этв женщину муж избивал. Нo дo этoro никoму нет дела. Пoтoму Рoссиюшка и великая
aprahka
Очередная инстасамка...
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