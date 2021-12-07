FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

Обыски по делу Громова затронули других чиновников

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» Мособлштаб агрессивно агитирует вакцинироваться

47
Печать

Оперативный штаб Московской области по борьбе с COVID-19 продолжает провокационно призывать население прививаться от коронавируса. 7 декабря в официальном Telegram-канале появилась картинка в стиле советских агитплакатов с подписью: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»

«Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость», — прокомментировала смелый ход пресс-служба штаба.

В октябре Мособлштаб выпустил ролик с кричащим котом, который с помощью мата призывал зрителей поставить прививку от коронавируса. «Ну что смотришь? ***[Иди] на прививку! Пожалуйста», — такой текст был в первой версии видео. Потом его удалили и выпустили цензурный ролик.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (47)

SU LUX INN
что в живых остаться, ГHИДA
не коли ОТВАР из репы!
Дядя Бо
Креатив эпохи махрового путинизма.
Evil_Dogooder
Прививаться от ковида — не развод и не зашквар,

Сделай парочку уколов, распечатай код-QR!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1