«Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!» Мособлштаб агрессивно агитирует вакцинироваться

Оперативный штаб Московской области по борьбе с COVID-19 продолжает провокационно призывать население прививаться от коронавируса. 7 декабря в официальном Telegram-канале появилась картинка в стиле советских агитплакатов с подписью: «Чтоб в живых остаться, гнида, прививайся от ковида!»
«Мы не одобряем грубость, но прививка от ковида сегодня — вынужденная необходимость», — прокомментировала смелый ход пресс-служба штаба.
В октябре Мособлштаб выпустил ролик с кричащим котом, который с помощью мата призывал зрителей поставить прививку от коронавируса. «Ну что смотришь? ***[Иди] на прививку! Пожалуйста», — такой текст был в первой версии видео. Потом его удалили и выпустили цензурный ролик.