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«*** [Иди] на прививку! Пожалуйста». Мособлштаб выпустил ролик с толстым котом, нецензурно призывающим вакцинироваться

Мособлштаб выпустил нецензурный ролик о вакцинации

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Оперативный штаб Московской области по борьбе с COVID-19 использовал неожиданный прием, агитируя население прививаться. Героем мотивационного ролика стал известный кричащий кот, красноречие которого решили подчеркнуть матом.

Видео появилось в Telegram-канале Мособлштаба 28 октября. Изначально в субтитрах, идущих параллельно мяуканью, кот хвастался, что привился и теперь полетит за границу, а вот зритель — нет. Затем в ход шел решающий аргумент: «Ну что смотришь? ***[Иди] на прививку! Пожалуйста».

Сейчас в канале доступна только цензурная версия ролика. Полная речь кота теперь звучит так: «Здарова. Я прививку сделал. В музей пойду! А ты нет! Разносите бациллу. Ну что смотришь? Иди делай прививку. Пожалуйста».

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Комментарии (3)

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.... какой нафиг театр ?))) .... этот кот еле ползает от миски до дивана.
266094585
Жрать коту дайте, не мучайте животное.
angel of death
что за убогость... я думал на кадрах будет жирный чиновник орать... фи, скукота какая... сколько триллиардов распилили на ролик? уровень детского сада - даже школьники лучше сделают.
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