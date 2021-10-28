«*** [Иди] на прививку! Пожалуйста». Мособлштаб выпустил ролик с толстым котом, нецензурно призывающим вакцинироваться

Оперативный штаб Московской области по борьбе с COVID-19 использовал неожиданный прием, агитируя население прививаться. Героем мотивационного ролика стал известный кричащий кот, красноречие которого решили подчеркнуть матом.
Видео появилось в Telegram-канале Мособлштаба 28 октября. Изначально в субтитрах, идущих параллельно мяуканью, кот хвастался, что привился и теперь полетит за границу, а вот зритель — нет. Затем в ход шел решающий аргумент: «Ну что смотришь? ***[Иди] на прививку! Пожалуйста».
Сейчас в канале доступна только цензурная версия ролика. Полная речь кота теперь звучит так: «Здарова. Я прививку сделал. В музей пойду! А ты нет! Разносите бациллу. Ну что смотришь? Иди делай прививку. Пожалуйста».