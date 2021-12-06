Накинули год. ЕС продлил санкции в отношении Бастрыкина, Краснова и экс-директора ФСИН Калашникова.

Под санкции подпадают в том числе глава СК РФ Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов и бывший директор ФСИН Александр Калашников.

Совет Европейского союза 6 декабря принял решение продлить на год санкции в отношении физических и юридических лиц за серьезные нарушения прав человека по всему миру. Решение касается и российских силовиков, отмечает в понедельник «Интерфакс» .

«Совет сегодня принял решении о продлении на один год, до 8 декабря 2022 года, санкций против лиц и структур, ответственных за серьезные нарушения прав человека и злоупотребления ими в различных странах по всему миру», – цитирует агентство пресс-релиз официального органа ЕС.

В начале 2021 года сообщалось, что Бастрыкин, Золотов, Калашников и Краснов могут попасть под санкции ЕС из-за дела Навального. Бить по российским бизнесменам за преследование оппозиционера, который выжил после отравления, в ЕС не планировали.



Руководители СК, Генпрокуратуры, Росгвадии и ФСИН попали под санкции в марте. Ранее, летом 2020 года, Александр Бастрыкин оказался еще и под санкциями Великобритании.



Директор ФСИН Калашников был отправлен Владимиром Путиным в отставку 25 ноября на фоне скандала с разоблачениями «пыточного конвейера» в системе исполнения наказаний. Однако, пресс-секретарь Путина Песков утверждал, что решение президента с этим не связано. Новым главой ФСИН стал бывший заместитель министра внутренних дел Аркадий Гостев.



20 октября Европарламент присудил Навальному премию имени академика Сахарова. Оппозиционер отбывает наказание во Владимирской колонии. Он был задержан сразу после возвращения в Россию в начале 2021 года после лечения в Германии.

