Reuters: Под санкции ЕС из-за дела Навального могут попасть Бастрыкин, Золотов, Калашников и Краснов

Министры иностранных дел Европейского союза согласовали введение новых персональных санкций против России в ответ на преследование оппозиционера Алексея Навального. Кандидатов четверо.
Об этом 22 февраля сообщают Reuters и DPA. Дипломатические источники подтвердили агентствам, что договорённость была достигнута на встрече, которая прошла в Брюсселе в понедельник. Reuters пишет, что министры не упоминали конкретные имена, кандидатов в чёрный список назвали собеседники в дипломатических кругах: это председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и директор ФСИН Александр Калашников.
ЕС призывал Кремль освободить Алексея Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших в России после его ареста, но с санкциями не торопился. 25 января глава европейской дипломатии заявил, что предложений ввести ограничения против РФ не поступило ни от одного из 27 государств. Однако после визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Боррель заявил, что включить санкции «было бы правильно». На прошлой неделе СМИ сообщили, что новые меры могут быть приняты в течение нескольких недель.