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Reuters: Под санкции ЕС из-за дела Навального могут попасть Бастрыкин, Золотов, Калашников и Краснов

Министры иностранных дел Европейского союза согласовали введение новых персональных санкций против России в ответ на преследование оппозиционера Алексея Навального. Кандидатов четверо.

Об этом 22 февраля сообщают Reuters и DPA. Дипломатические источники подтвердили агентствам, что договорённость была достигнута на встрече, которая прошла в Брюсселе в понедельник. Reuters пишет, что министры не упоминали конкретные имена, кандидатов в чёрный список назвали собеседники в дипломатических кругах: это председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и директор ФСИН Александр Калашников.

ЕС призывал Кремль освободить Алексея Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших в России после его ареста, но с санкциями не торопился. 25 января глава европейской дипломатии заявил, что предложений ввести ограничения против РФ не поступило ни от одного из 27 государств. Однако после визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Боррель заявил, что включить санкции «было бы правильно». На прошлой неделе СМИ сообщили, что новые меры могут быть приняты в течение нескольких недель.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

По поводу решения суда высказались ряд зарубежных политиков. Они призвали освободить Навального, но МИД РФ расценил это как вмешательство во внутренние дела страны. После с аналогичным требованием выступил ЕСПЧ.

20 февраля Бабушкинский райсуд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана. Оппозиционеру назначили штраф в 850 тысяч рублей. Прокуратура считает приговор излишне мягким.

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Комментарии (9)

265076167
Мощнейшие санкции, что и говорить. Путинская клика в страхе затаилась.
265040341
директор ФСИН Александр Калашников .... ?))))..... а его то за что ?))) .... авансом за то, что омары и крабы из ресторана Навальному не светят ?
ConnectingPpl
Да все население России очень хочет, чтобы ввели санкции вплоть до мэров и депутатов крупных городов страны.
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