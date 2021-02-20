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Прокурор назвал приговор Навальному слишком мягким наказанием. Защита намерена его обжаловать

Защита Алексея Навального намерена подать жалобу на решение Бабушкинского суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как рассказали адвокаты оппозиционера после суда 20 февраля, приговора по деле о клевете пока нет ни у них, ни у СИЗО, поэтому пока Навального не могут этапировать в колонию. Приговор, как предполагается, они получат в течение пяти дней. Выйти на свободу Навальный может летом 2023 года.

Источник, близкий к следствию, заявил «Открытым медиа», что СК планирует возбудить дело об оскорблении представителя власти. Статья не предусматривает наказания строже исправительных работ, поэтому новый срок Навальному не грозит, но в случае обвинительного приговора режим заключения в колонии могут поменять на строгий.

Штраф, выписанный Навальному, прокурор считает слишком мягким по сравнению с возможным наказанием по новой редакции статьи (сейчас за клевету сажают в колонию). «Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины», — цитирует прокурора РИА Новости.

«Навальный приговорен к штрафу в 850 тыс. рублей, это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким. Новая норма предусматривает наказание за клевету с использованием интернета до двух лет лишения свободы. В случае совершения преступления после 30 декабря обвинение могло ориентировать суд на назначение наказания в виде реального срока лишения свободы», — заявила ТАСС помощник прокурора Екатерина Фролова.

20 февраля в Москве суд посчитал, что российский оппозиционный политик оклеветал 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 000 рублей, хотя прокурор требовал на 100 тысяч больше.

Процесс по делу о клевете длился несколько дней. Во время заседаний Навальный препирался со свидетелями, прокурором и судьей. За это ему сделали множество замечаний.

Кроме того, сегодня Московский городской суд сегодня оставил без изменений решение о замене Алексею Навальному условного срока на реальный. Осужденный с учетом 1,5 месяца отбытого наказания под домашним арестом проведет в колонии 2,5 года. В колонию его могут этапировать уже сегодня.

Дело о клевете было возбуждено в отношении оппозиционного политика в июне прошлого года. 93-летний ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко оскорбился после комментария Навального в YouTube об участии пенсионера в ролике о голосовании по поправкам к Конституции. Дело прокомментировали и в Кремле, заявив, что «оскорблять ветеранов нельзя».

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Комментарии (43)

Never_Mind
Речи Рогозина и Володина не цитировал? Ну слава БГ... Тогда и "Майн Камф" не к месту...
baddancer
В пятнадцатиминутной речи Навальный процитировал «Майн кампф», «Протоколы сионских мудрецов» и инстаграм Даны Борисовой.
Жора__
Слава богу, что мой дед, НАСТОЯЩИЙ ОРДЕНОНОСЕЦ, не дожил до этих паскудных времен, когда их Великим Подвигом банда жуликов во власти прикрывает свои преступления! Не интересен этой власти ни ветеран, ни кто-либо другой! Им нужно Навального убрать любой ценой. Сейчас добились(?) своей цели и этого ветерана ждёт такая же грустная судьба, как и остальных ветеранов. И всё «безмерном уважение» это будет открытка и продуктовый набор к 9мая! Кстати, штраф, если Навальный заплатит, уйдет к государству а не к «деду за Победу»!
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