Прокурор назвал приговор Навальному слишком мягким наказанием. Защита намерена его обжаловать

Защита Алексея Навального намерена подать жалобу на решение Бабушкинского суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.
Как рассказали адвокаты оппозиционера после суда 20 февраля, приговора по деле о клевете пока нет ни у них, ни у СИЗО, поэтому пока Навального не могут этапировать в колонию. Приговор, как предполагается, они получат в течение пяти дней. Выйти на свободу Навальный может летом 2023 года.
Источник, близкий к следствию, заявил «Открытым медиа», что СК планирует возбудить дело об оскорблении представителя власти. Статья не предусматривает наказания строже исправительных работ, поэтому новый срок Навальному не грозит, но в случае обвинительного приговора режим заключения в колонии могут поменять на строгий.
Штраф, выписанный Навальному, прокурор считает слишком мягким по сравнению с возможным наказанием по новой редакции статьи (сейчас за клевету сажают в колонию). «Навальный принципиально дискредитирует победу нашей страны в Великой Отечественной войне и подрывает принципы нашей многонациональной родины», — цитирует прокурора РИА Новости.
«Навальный приговорен к штрафу в 850 тыс. рублей, это наказание соответствует норме его статьи. Однако по сравнению с нормой, вступившей в силу 30 декабря 2020 года, это наказание является чрезмерно мягким. Новая норма предусматривает наказание за клевету с использованием интернета до двух лет лишения свободы. В случае совершения преступления после 30 декабря обвинение могло ориентировать суд на назначение наказания в виде реального срока лишения свободы», — заявила ТАСС помощник прокурора Екатерина Фролова.
20 февраля в Москве суд посчитал, что российский оппозиционный политик оклеветал 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Обвиняемому назначили наказание в виде штрафа в 850 000 рублей, хотя прокурор требовал на 100 тысяч больше.