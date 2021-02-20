Прокурор назвал приговор Навальному слишком мягким наказанием. Защита намерена его обжаловать

Защита Алексея Навального намерена подать жалобу на решение Бабушкинского суда по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Как рассказали адвокаты оппозиционера после суда 20 февраля, приговора по деле о клевете пока нет ни у них, ни у СИЗО, поэтому пока Навального не могут этапировать в колонию. Приговор, как предполагается, они получат в течение пяти дней. Выйти на свободу Навальный может летом 2023 года.

Источник, близкий к следствию, заявил «Открытым медиа», что СК планирует возбудить дело об оскорблении представителя власти. Статья не предусматривает наказания строже исправительных работ, поэтому новый срок Навальному не грозит, но в случае обвинительного приговора режим заключения в колонии могут поменять на строгий.