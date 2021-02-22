В Евросоюзе не видят юридических оснований для введения по Навальному санкций против российских бизнесменов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС достигли политического решения о подготовке санкций против России. При этом для введения ограничений против российских бизнесменов нет юридических оснований. Об этом 22 февраля сообщает «Интерфакс».

Страны договорились ввести ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за арест, выдвижение обвинения и приговор, заявил Боррель и уточнил, что санкции будут готовы как минимум через неделю.

«Чтобы ввести санкции, нужны четкие доказательства того, что человек напрямую участвовал в рассматриваемых нами событиях, — цитирует «Интерфакс» Борреля. На вопрос журналиста о возможности введения санкций против российских бизнесменов он ответил следующее: «Мы не можем вводить санкции просто потому, что кто-то нам не нравится». Ранее в СМИ появилась информация, что под персональные санкции ЕС могут попасть председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и директор ФСИН Александр Калашников. ЕС призывал Кремль освободить Алексея Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших в России после его ареста, но с санкциями не торопился. 25 января глава европейской дипломатии заявил, что предложений ввести ограничения против РФ не поступило ни от одного из 27 государств. Однако после визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Боррель заявил, что включить санкции «было бы правильно». На прошлой неделе СМИ сообщили, что новые меры могут быть приняты в течение нескольких недель.