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В Евросоюзе не видят юридических оснований для введения по Навальному санкций против российских бизнесменов

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС достигли политического решения о подготовке санкций против России. При этом для введения ограничений против российских бизнесменов нет юридических оснований. Об этом 22 февраля сообщает «Интерфакс».

Страны договорились ввести ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за арест, выдвижение обвинения и приговор, заявил Боррель и уточнил, что санкции будут готовы как минимум через неделю.

«Чтобы ввести санкции, нужны четкие доказательства того, что человек напрямую участвовал в рассматриваемых нами событиях, — цитирует «Интерфакс» Борреля. На вопрос журналиста о возможности введения санкций против российских бизнесменов он ответил следующее: «Мы не можем вводить санкции просто потому, что кто-то нам не нравится».

Ранее в СМИ появилась информация, что под персональные санкции ЕС могут попасть председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов, генпрокурор Игорь Краснов и директор ФСИН Александр Калашников.

ЕС призывал Кремль освободить Алексея Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших в России после его ареста, но с санкциями не торопился. 25 января глава европейской дипломатии заявил, что предложений ввести ограничения против РФ не поступило ни от одного из 27 государств. Однако после визита в Москву и встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Боррель заявил, что включить санкции «было бы правильно». На прошлой неделе СМИ сообщили, что новые меры могут быть приняты в течение нескольких недель.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Оппозиционер будет отправлен в колонию общего режима. Интерес к процессу проявили и иностранные дипломаты, что вызвало критику со стороны Министерства иностранных дел.

По поводу решения суда высказались ряд зарубежных политиков. Они призвали освободить Навального, но МИД РФ расценил это как вмешательство во внутренние дела страны. После с аналогичным требованием выступил ЕСПЧ.

20 февраля Бабушкинский райсуд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана. Оппозиционеру назначили штраф в 850 тысяч рублей. Прокуратура считает приговор излишне мягким.

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Комментарии (17)

gencon
Как всегда, отвечать за жуликов, обычным гражданам. Бункерного уже развели на скидки по нефти и газу
SanNik
«Я привез вам мир» — заявил британцам премьер-министр Невилл Чемберлен 1 октября 1938 года, вернувшись из Мюнхена после подписания соглашения с Гитлером, решившего судьбу Чехословакии.

«Мы не можем вводить санкции просто потому, что кто-то нам не нравится» - Верховный представитель Евросоюза Жозеп Боррель после захвата Крыма, политических репрессий, применения химического оружия в Сирии, боевиков ЧВК Вагнер захватывающих природные ресурсы Африки.
Да, деньги у фашистов появляются из воздуха. И понятно, что все преступления в ОПГ всегда совершают боевики, а дельцы ОПГ всегда остаются чистыми - они для того и создаются чистыми, чтобы всю мокруху на шестерок списывать.
Ну и в ЕС сидят не идиоты, а те кто "умеет договариваться". Но видимо не о будущем граждан, стран, мира - а о своем личном кармане.
kоt-obormot
Вмажут, как я понимаю по средней полосе России.
Че терпилам?
Не жЫли хорошо, нефиг и начинать.
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