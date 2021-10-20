Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

Российскому оппозиционеру присудили премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом 20 октября сообщается в Twtter-аккаунте «Европейской народной партии», которая выдвинула его кандидатуру.
«Депутаты Европарламента вручили премию Сахарова 2021 года «За свободу мысли» российскому оппозиционному политику и активисту по борьбе с коррупцией Алексею Навальному», – говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Депутат Андрюс Кубилюс отметил, что Навальный получил премию «за его приверженность демократии и свободе российского народа». Размер премии составляет 50 тысяч евро.
Помимо Навального в тройку претендентов входили 11 афганских женщин (активистки и правозащитницы) и боливийский политик Жанин Аньес, находящийся в заключении.
В 2020 году премию Сахарова «За свободу мысли» получили лидеры оппозиции Белоруссии.
Напомним, 2 февраля 2021 года суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Сейчас оппозиционер находится в колонии.