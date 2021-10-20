Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

Российскому оппозиционеру присудили премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом 20 октября сообщается в Twtter-аккаунте «Европейской народной партии», которая выдвинула его кандидатуру.



«Депутаты Европарламента вручили премию Сахарова 2021 года «За свободу мысли» российскому оппозиционному политику и активисту по борьбе с коррупцией Алексею Навальному», – говорится в сообщении на сайте Европарламента.



Депутат Андрюс Кубилюс отметил, что Навальный получил премию «за его приверженность демократии и свободе российского народа». Размер премии составляет 50 тысяч евро.