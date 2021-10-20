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Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

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Российскому оппозиционеру присудили премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли». Об этом 20 октября сообщается в Twtter-аккаунте «Европейской народной партии», которая выдвинула его кандидатуру.

«Депутаты Европарламента вручили премию Сахарова 2021 года «За свободу мысли» российскому оппозиционному политику и активисту по борьбе с коррупцией Алексею Навальному», – говорится в сообщении на сайте Европарламента.

Депутат Андрюс Кубилюс отметил, что Навальный получил премию «за его приверженность демократии и свободе российского народа». Размер премии составляет 50 тысяч евро.

Помимо Навального в тройку претендентов входили 11 афганских женщин (активистки и правозащитницы) и боливийский политик Жанин Аньес, находящийся в заключении.

В 2020 году премию Сахарова «За свободу мысли» получили лидеры оппозиции Белоруссии.

Напомним, 2 февраля 2021 года суд заменил Навальному условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Сейчас оппозиционер находится в колонии.

Премия «За свободу мысли» имени Сахарова в области прав человека была учреждена Европейским парламентом в 1988 году в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Она присуждается людям и организациям, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».

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Комментарии (15)

Pilat
Предлагаю Лёшу отпустить в ЕС на получение премии.
Тем паче с 30 по 7-е нерабочие дни
Stavrogin
Ленинскую премию ему надо присудить, тот тоже по заграницам по спонсорам шлялся, рэволюционэр.)
07A
Алексей уверенно выдержал сравнение с женщиной!
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