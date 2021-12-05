Леса в России накопили 45 гигатонн углерода, больше всего на Кавказе и в Крыму

Первая точная оценка запасов углерода в российских лесах, которая необходима для подготовки национального доклада о парниковых газах, показала, что леса накопили 44,8 гигатонн (Гт) углерода (С), причем лучше других его накапливают Кавказ и Крым. Об этом ТАСС сообщили в Рослесинфорге 5 декабря.
«Запас углерода в биомассе оценен в трех пулах: надземной и подземной фитомассе и древесном детрите (сухостой, валежник, пни и хворост). Общий запас углерода в надземной и подземной фитомассе составляет 38,59 Гт С, запас углерода в мертвой древесине — сухостойной, валежной, пнях — 6,21 Гт С. В совокупности для трех пулов — 44,8 Гт С. Средний запас углерода в надземной и подземной фитомассе — 42,9 т С/га. Средний запас углерода в мертвой древесине (древесном детрите) — 6,9 т С/га», — говорится в сообщении.
Максимальные средние запасы углерода в биомассе приходятся на леса зоны Северного Кавказа и горного Крыма (111,1 т С/га), зону хвойно-широколиственных лесов (84,7 т С/га), наименьшие значения показателя — на зону пустынь и полупустынь (24,9 т С/га) и зону притундровых лесов и редкостойной тайги (15,9 т С/га).
Данные национальных инвентаризаций лесов используются для подготовки национальных докладов о кадастре парниковых газов. В 2020 году Рослесинфорг завершил первый цикл инвентаризации. По его данным, леса страны поглощают до 1,6 млрд тонн двуокиси углерода (СО2) в год.