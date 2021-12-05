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Леса в России накопили 45 гигатонн углерода, больше всего на Кавказе и в Крыму

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Первая точная оценка запасов углерода в российских лесах, которая необходима для подготовки национального доклада о парниковых газах, показала, что леса накопили 44,8 гигатонн (Гт) углерода (С), причем лучше других его накапливают Кавказ и Крым. Об этом ТАСС сообщили в Рослесинфорге 5 декабря.

«Запас углерода в биомассе оценен в трех пулах: надземной и подземной фитомассе и древесном детрите (сухостой, валежник, пни и хворост). Общий запас углерода в надземной и подземной фитомассе составляет 38,59 Гт С, запас углерода в мертвой древесине — сухостойной, валежной, пнях — 6,21 Гт С. В совокупности для трех пулов — 44,8 Гт С. Средний запас углерода в надземной и подземной фитомассе — 42,9 т С/га. Средний запас углерода в мертвой древесине (древесном детрите) — 6,9 т С/га», — говорится в сообщении.

Максимальные средние запасы углерода в биомассе приходятся на леса зоны Северного Кавказа и горного Крыма (111,1 т С/га), зону хвойно-широколиственных лесов (84,7 т С/га), наименьшие значения показателя — на зону пустынь и полупустынь (24,9 т С/га) и зону притундровых лесов и редкостойной тайги (15,9 т С/га).

Данные национальных инвентаризаций лесов используются для подготовки национальных докладов о кадастре парниковых газов. В 2020 году Рослесинфорг завершил первый цикл инвентаризации. По его данным, леса страны поглощают до 1,6 млрд тонн двуокиси углерода (СО2) в год.

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Комментарии (18)

iphonedimona
45 гигатонн углерода, сколько это будет в тротиловом эквиваленте?
265055770
Больше всего в Крыму? Неужели их там больше, чем в Сибири?
angel of death
опять половину леса спилят, а потом подожгут? верните систему лесничих, с наделением права отстрела браконьеров.... давно пора навести в наших с вами лесах порядок - а то скоро будем жить в пустыне Россия... я за сохранение нашей Родины зелёной и плодородной, а не иссохшей и каменистой
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