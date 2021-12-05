Леса в России накопили 45 гигатонн углерода, больше всего на Кавказе и в Крыму

Первая точная оценка запасов углерода в российских лесах, которая необходима для подготовки национального доклада о парниковых газах, показала, что леса накопили 44,8 гигатонн (Гт) углерода (С), причем лучше других его накапливают Кавказ и Крым. Об этом ТАСС сообщили в Рослесинфорге 5 декабря.

«Запас углерода в биомассе оценен в трех пулах: надземной и подземной фитомассе и древесном детрите (сухостой, валежник, пни и хворост). Общий запас углерода в надземной и подземной фитомассе составляет 38,59 Гт С, запас углерода в мертвой древесине — сухостойной, валежной, пнях — 6,21 Гт С. В совокупности для трех пулов — 44,8 Гт С. Средний запас углерода в надземной и подземной фитомассе — 42,9 т С/га. Средний запас углерода в мертвой древесине (древесном детрите) — 6,9 т С/га», — говорится в сообщении.