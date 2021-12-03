Bloomberg: дело основателя Group-IB Сачкова может быть связано с передачей данных о вмешательстве в выборы США

Основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвиняют в госизмене, возможно, из-за передачи правительству США данных о вмешательстве российских хакеров в американские выборы 2016 года. Об этом 3 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.



По данным собеседников агентства, Сачков якобы предоставил американским властям сведения о «группе хакеров в российской военной разведке ГРУ» и ее попытках повлиять на президентские выборы в США. Отмечается, что в «американских компаниях по кибербезопасности» эту группировку называют Fancy Bear.

