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Bloomberg: дело основателя Group-IB Сачкова может быть связано с передачей данных о вмешательстве в выборы США

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Основателя компании Group-IB Илью Сачкова обвиняют в госизмене, возможно, из-за передачи правительству США данных о вмешательстве российских хакеров в американские выборы 2016 года. Об этом 3 декабря сообщает Bloomberg со ссылкой на четыре источника.

По данным собеседников агентства, Сачков якобы предоставил американским властям сведения о «группе хакеров в российской военной разведке ГРУ» и ее попытках повлиять на президентские выборы в США. Отмечается, что в «американских компаниях по кибербезопасности» эту группировку называют Fancy Bear.

В Group-IB рассказали РБК, что эта версия, как и любые другие, — лишь домысел, поскольку все материалы засекречены.

Ранее Сачков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о переводе под домашний арест. «Я не изменник, не шпион и не предатель. Я русский инженер», — заявил совладелец Group-IB.

Об аресте Сачкова стало известно 29 сентября. Вину он не признает. Сообщалось, что задержание Сачкова может быть связано с делом бывшего начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова, которого приговорили к 22 годам колонии строгого режима.

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