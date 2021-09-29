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Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене

Основатель компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, арестован на два месяца. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

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Forbes уточняет, что Сачкова подозревают в госизмене. Никаких подробностей дела пока не приводится. Ранее сообщалось об обысках в компании. В Group-IB заявили, что «топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации». В компании заверили, что обслуживание клиентов во всех регионах продолжается.

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в области кибербезопасности. Большинство её продуктов разрабатывается в России, в 2018 году компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре. Гендиректор Илья Сачков входит в профильные экспертные комитеты при Госдуме, МИД, Совете Европы и ОБСЕ.

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Комментарии (19)

abvgdpopa
когда помогаешь силовикам, а тебя все равно за решетку кидают))
привлекательность для открытия IT-бизнеса всё растет и растет.
spb7771250
Да ну, жесть какая-то, безумие. (
nikonian
Бизнес решили отжать? А теперь, как полагается, будут выбивать явку с повинной, кипятильник в кишечник засовывать, пока не подпишет что надо. Российские реалии. Защита собственности.
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