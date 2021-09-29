Forbes уточняет, что Сачкова подозревают в госизмене. Никаких подробностей дела пока не приводится. Ранее сообщалось об обысках в компании. В Group-IB заявили, что «топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации». В компании заверили, что обслуживание клиентов во всех регионах продолжается.
Основатель Group-IB Илья Сачков арестован по подозрению в госизмене
Основатель компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, арестован на два месяца. Об этом 29 сентября сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
Forbes уточняет, что Сачкова подозревают в госизмене. Никаких подробностей дела пока не приводится. Ранее сообщалось об обысках в компании. В Group-IB заявили, что «топ-менеджмент и юридические службы работают над прояснением данной ситуации». В компании заверили, что обслуживание клиентов во всех регионах продолжается.
Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в области кибербезопасности. Большинство её продуктов разрабатывается в России, в 2018 году компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре. Гендиректор Илья Сачков входит в профильные экспертные комитеты при Госдуме, МИД, Совете Европы и ОБСЕ.