Основатель Group-IB Илья Сачков не признает вину в госизмене. Его задержание связывают с делом экс-офицера ЦИБ ФСБ

Основатель компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, Илья Сачков не признает вину в госизмене. Об этом 29 сентября пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



«Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств», — подчеркнул собеседник агентства.



Напомним, ранее Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела засекречены. При этом в СМИ пишут, что его задержание может быть связано с делом бывшего начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Ранее его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Михайлов вместе с его подчиненным Дмитрием Докучаевым передали американцам информацию оперативного характера на главу компании Chronopay Павла Врублевского, разыскиваемого по делу о киберпреступлениях. За это им якобы обещали денежное вознаграждение.

