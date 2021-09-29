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Основатель Group-IB Илья Сачков не признает вину в госизмене. Его задержание связывают с делом экс-офицера ЦИБ ФСБ

ТАСС: Основатель Group-IB Илья Сачков не признает вину по делу о госизмене

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Основатель компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, Илья Сачков не признает вину в госизмене. Об этом 29 сентября пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Вину в государственной измене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств», — подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, ранее Сачков был арестован на два месяца по делу о госизмене. Материалы дела засекречены. При этом в СМИ пишут, что его задержание может быть связано с делом бывшего начальника ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Ранее его приговорили к 22 годам колонии строгого режима. По версии следствия, Михайлов вместе с его подчиненным Дмитрием Докучаевым передали американцам информацию оперативного характера на главу компании Chronopay Павла Врублевского, разыскиваемого по делу о киберпреступлениях. За это им якобы обещали денежное вознаграждение.

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Комментарии (2)

simak
Про этот Chronopay Павла Врублевского было много клюквы лет примерно двадцать назад. Там целую мыльную оперу газеты описывали в подробностях. Но гуглить и перечитывать лень)
nikonian
Сейчас "козлы" на зоне поработают в рамках "оперативной комбинации", и Сайчков не то что в измене признается - а и убийство Кеннеди на себя возьмет. Так работает это в России
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