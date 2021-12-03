«Когда я уйду — пускай пишут книгу!» Какой была жизнь Нины Ургант, давшей начало актерской династии

Нина Ургант в спектакле «Вишневый сад» Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в Луге Ленинградской области в семье обрусевшего эстонца Николая Урганта. Война застала семью девочки в латышском городе Даугавпилсе. Отец ушел на войну, и очень скоро город захватили немцы. В оккупации многодетная семья Ургант провела несколько лет. Мать Нины работала грузчиком в булочной и тайно от фашистов приносила троим детям хлеб, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Позже воспоминания о войне преследовали Нину Ургант всю жизнь — в том числе при работе над ролями.



После окончания школы Нина с друзьями приехала в Ленинград и подала документы сразу в несколько институтов: политехнический, педагогический и даже в слесарную школу. Она вспоминала, что в тот момент не очень верила в себя — знала, что из-за войны в ее образовании имеются большие пробелы. На вступительные экзамены в Ленинградский театральный институт Нина Ургант пришла без особых надежд, хотя с детства увлекалась творчеством, выступала на школьных концертах, читала стихи и играла на гитаре. И несмотря на то, что шел уже третий тур институтских испытаний, талантливую девушку приняли на актерский курс.

С 1954 года она играла в знаменитом Ленкоме, а с 1962 года стала ведущей актрисой Александринского театра. За долгие годы работы Нина Ургант создала целую галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Она играла Инкен Петерс в спектакле «Перед заходом солнца» по Герхарту Гауптману (1963), Варю в «Деле, которому ты служишь» Юрия Германа (1967), Раневскую в «Вишнёвом саде» (1972), Гертруду в «Гамлете» (1992) и другие роли.



«Для меня сцена — везде! Она нигде и никогда не заканчивается. Только на ней я чувствую себя свободной», — говорила артистка.

Свою первую кинороль Нина Ургант получила в 1954 году в советской комедии «Укротительница тигров» Надежды Кошеверовой и Александра Ивановского. В истории про талантливую циркачку актриса сыграла второстепенную, но яркую отрицательную роль неудачливой влюбленной Олечки. Фильм стал так популярен, что актрисе даже повысили зарплату в театре.



Нина Ургант и Николай Симонов в спектакле «Перед заходом солнца» Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







В шестидесятые и семидесятые годы Нина Ургант снялась в ряде знаковых фильмов о войне.

В 1966 году актрису пригласили на роль в кинодраме «Я родом из детства» режиссёра Виктора Турова по сценарию Геннадия Шпаликова. Экранизация истории двух мальчишек из прифронтового города далась актрисе тяжело. После съемки сцены, где героиня получает похоронку, Нина Ургант на два месяца попала в больницу — у нее отнялись руки.

«Я так волновалась, что к съемке похудела на пятнадцать килограммов, — вспоминала она, — Режиссер все объяснил, я приготовилась. А когда начали снимать, и я взяла похоронку — не закричала, не заплакала. Просто вдруг повернулась и пошла, ничего не видя, карабкаясь по поленнице дров, пока не провалилась куда-то и не замерла...».



В 1969 году Виктор Туров снял продолжение истории — фильм «Сыновья уходят в бой». На этот раз Нину Ургант позвали на главную роль матери, чьи сыновья-партизаны воюют против фашистов. К фильму Владимир Высоцкий — друг актрисы — написал несколько песен, ставших знаменитыми после выхода картины: «Он не вернулся из боя», «Сыновья уходят в бой», «Песня о земле».

Самой значимой в фильмографии актрисы стала роль медсестры Раи в кинокартине «Белорусский вокзал» (1970) режиссёра Андрея Смирнова. По сюжету, бывшие однополчане через много лет после войны собираются вместе, чтобы проводить бывшего командира в последний путь. В главных ролях вместе с Ниной Ургант снялись яркие советские актеры: Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Всеволод Сафонов.

Нина Ургант вспоминала, как снимали знаменитую сцену, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа». Когда прозвучала команда «Мотор!», пережившая немецкую оккупацию актриса ярко вспомнила ужасы войны: «Я действительно плакала, когда пела. И вдруг поднимаю глаза и вижу — стоят Леонов, Папанов, Сафонов и Глазырин, обнявшись, и тоже плачут. Глядя на них, Смирнов сказал: «Ты, Нина, не плачь сама. Пусть плачут мужчины. Это страшнее…»



Всего актриса снялась в нескольких десятках фильмов — в основном, во второстепенных и эпизодических ролях.

В 2008 году Нина Ургант в последний раз появилась на экранах в роли Ошкинчихи в картине «Азиат» Алексея Козлова.

За свою работу в театре и кино она получила звание Народной артистки РСФСР (1974), а в 1976 году стала лауреатом Государственной премии СССР. Нина Ургант дала начало целой актерской династии. Ее сын Андрей стал актером, а внук Иван — популярным телеведущим, актером и музыкантом. Артистка очень ими гордилась.

«Считаю, что Иван — удивительный человек, одарил его господь бог красотой, талантом и добротой. Сказочный парень, такие рождаются раз в столетие. Я горжусь своим внуком, он работает постоянно как папа Карло. Кроме радости, этот человек ничего мне не приносит», — говорила про внука актриса.



Нина Ургант Фото: пресс-служба Александринского театра Поделиться Поделиться







Тем не менее знаменитая бабушка не стеснялась критиковать телезвезду.

«Например, у него на передаче была Алла Пугачева, он брал у нее интервью и вдруг положил ей свою руку на плечо. Я после позвонила и говорю: "Господи, этого делать нельзя! Алла Пугачева — женщина, и так панибратски вести себя с ней ты ни в коем случае не имеешь права!"»



В 2018 году актриса рассказала в СМИ, что страдает болезнью Паркинсона. Больше всего ее удручало, что она больше не может водить машину и гулять по любимому городу. В последние годы артистка не выходила из дома. О ней заботились родные, по хозяйству помогала помощница. В вынужденном затворничестве Нина Ургант много смотрела телевизор. Актриса не любила фильмы со своим участием, предпочитая современные детективы. Особенно ей нравился сериал «Ищейка» с Анной Банщиковой.

Несколько лет назад в интервью «Фонтанке» Ургант рассказывала, что многие просят ее написать воспоминания.

«Понимаете, я не очень хорошо пишу и никогда ничего в жизни не писала, мне кажется, что это тяжелый труд. Хотя меня заверили: «Да не будешь ты ничего писать, только говорить, а за тобой все запишут». Но я, наверное, отдам эту возможность Андрею и Ивану, которые все обо мне знают, у них есть все материалы. Когда я уйду — пускай пишут книгу!»

Мария Лащева, «Фонтанка.ру»

Дата и место похорон Нины Ургант будут сообщены дополнительно.

