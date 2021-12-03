FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -7
74.06р83.81р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Варламова освободили из полиции Либерии после обвинений в «краже секретных комбинаций» игорного клуба

4
Печать

Блогер Илья Варламов освобожден из полиции Либерии без составления протокола. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в ночь на 3 декабря адвокат Сергей Бадамшин.

Подробности инцидента описал сам Варламов в телеграме. По его словам, он снимал в трущобах Монровии, зашел в какое-то помещение, которое оказалось «игорным клубом».

«Ну, как клуб, какая-то конура, где стоит 3 старых игровых автомата. Тут внезапно на меня налетает чувак, который обвиняет, что я его снял (я его не снимал). Чувак очень агрессивный, машет руками, слюни во все стороны, возможно больной или сильно расстроенный проигрышем. Ему на помощь бежит владелец клуба и они решают ЗАПЕРЕТЬ МЕНЯ В ЭТОЙ КОНУРЕ!!!» — пишет блогер (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).

После инцидента в заведении началась драка, и собралась «агрессивная толпа». Сотрудники местного управления по борьбе с наркотиками смогли увести Варламова и местного журналиста, вместе с которым он путешествовал, в свой участок.

«Пострадавшего» игромана и владельца клуба вместе с блогером в итоге забрали местные полицейские.

«Все это уже походило не на случайный инцидент, а на какой-то развод. Владелец клуба обвинил меня в том, что я снял его клуб, украл все его секретные комбинации, чем поставил под угрозу весь его бизнес. А вот уже и адвокат есть, который должен все грамотно объяснить», — пишет Варламов. По его словам, начальник полиции в итоге убедился, что блогер ничего не снимал, проверив его телефон. «Так что, я пока свободен. Кстати, с грустью узнал, что в Либерии нет посольства России!» — подытожил Варламов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

266410437
Местная полиция за зеленые копеечки подрабатывает втихую ЧОПами, правильно понял я?
266410437
Сколько всегда шума от его африканских путешествий. Не пора ему туда на ПМЖ переехать с такой любовью. пресс-секретарем Поклонской например....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1