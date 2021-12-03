Варламова освободили из полиции Либерии после обвинений в «краже секретных комбинаций» игорного клуба

Блогер Илья Варламов освобожден из полиции Либерии без составления протокола. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в ночь на 3 декабря адвокат Сергей Бадамшин.



Подробности инцидента описал сам Варламов в телеграме. По его словам, он снимал в трущобах Монровии, зашел в какое-то помещение, которое оказалось «игорным клубом».



«Ну, как клуб, какая-то конура, где стоит 3 старых игровых автомата. Тут внезапно на меня налетает чувак, который обвиняет, что я его снял (я его не снимал). Чувак очень агрессивный, машет руками, слюни во все стороны, возможно больной или сильно расстроенный проигрышем. Ему на помощь бежит владелец клуба и они решают ЗАПЕРЕТЬ МЕНЯ В ЭТОЙ КОНУРЕ!!!» — пишет блогер (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).

