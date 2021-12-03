Варламова освободили из полиции Либерии после обвинений в «краже секретных комбинаций» игорного клуба

Блогер Илья Варламов освобожден из полиции Либерии без составления протокола. Об этом в своем телеграм-канале сообщил в ночь на 3 декабря адвокат Сергей Бадамшин.
Подробности инцидента описал сам Варламов в телеграме. По его словам, он снимал в трущобах Монровии, зашел в какое-то помещение, которое оказалось «игорным клубом».
«Ну, как клуб, какая-то конура, где стоит 3 старых игровых автомата. Тут внезапно на меня налетает чувак, который обвиняет, что я его снял (я его не снимал). Чувак очень агрессивный, машет руками, слюни во все стороны, возможно больной или сильно расстроенный проигрышем. Ему на помощь бежит владелец клуба и они решают ЗАПЕРЕТЬ МЕНЯ В ЭТОЙ КОНУРЕ!!!» — пишет блогер (орфография и пунктуация оригинала — прим. ред.).
После инцидента в заведении началась драка, и собралась «агрессивная толпа». Сотрудники местного управления по борьбе с наркотиками смогли увести Варламова и местного журналиста, вместе с которым он путешествовал, в свой участок.
«Пострадавшего» игромана и владельца клуба вместе с блогером в итоге забрали местные полицейские.
«Все это уже походило не на случайный инцидент, а на какой-то развод. Владелец клуба обвинил меня в том, что я снял его клуб, украл все его секретные комбинации, чем поставил под угрозу весь его бизнес. А вот уже и адвокат есть, который должен все грамотно объяснить», — пишет Варламов. По его словам, начальник полиции в итоге убедился, что блогер ничего не снимал, проверив его телефон. «Так что, я пока свободен. Кстати, с грустью узнал, что в Либерии нет посольства России!» — подытожил Варламов.