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«Слово за слово, началась драка». Варламов рассказал, как «попал в осаду» в Либерии

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Блогер Илья Варламов оказался в осаде в полицейском участке в Либерии. Об этом 2 декабря вечером сообщил он сам в своем телеграм-канале.

В коротком видео блогер объяснил, что все якобы началось с недопонимания — кто-то решил, что его сняли на видео против его воли. «Слово за слово, началась драка», — говорит Варламов. По его словам, ему приходится скрываться от разъяренной толпы в местном управлении по борьбе с наркотиками. «Сейчас один вопрос — кто доберется быстрее: полиция, которая меня эвакуирует отсюда, или толпа возьмет штурмом участок», — подытожил Варламов.

Обновлено в 23.03. Позже Варламов уточнил в своем канале, что полиция его все же эвакуировала. И добавил: «Человек обвиняет меня в том, что я сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Приехал ЕГО адвокат. Не понятно, что хотят» (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).

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Комментарии (10)

266410437
Новую серию Казино Рояль можно снимать.Как я понимаю на фотографии снят секрет многомиллиардного выигрыша в этом казино? То есть Варламов сорвал местным крупный выигрыш...Дела походу плохи у него...Теперь придется отыгрыватся....
Свободу Лёхе!
Это не по Сколково путешествовать)
Thunder
Варламов дошляется по всяким помойкам типа Афганистана, Зимбабве, Южного Судана, Сомали. Адекватному человеку в голову не придет туда соваться
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