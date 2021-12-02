«Слово за слово, началась драка». Варламов рассказал, как «попал в осаду» в Либерии

Блогер Илья Варламов оказался в осаде в полицейском участке в Либерии. Об этом 2 декабря вечером сообщил он сам в своем телеграм-канале.
В коротком видео блогер объяснил, что все якобы началось с недопонимания — кто-то решил, что его сняли на видео против его воли. «Слово за слово, началась драка», — говорит Варламов. По его словам, ему приходится скрываться от разъяренной толпы в местном управлении по борьбе с наркотиками. «Сейчас один вопрос — кто доберется быстрее: полиция, которая меня эвакуирует отсюда, или толпа возьмет штурмом участок», — подытожил Варламов.
Обновлено в 23.03. Позже Варламов уточнил в своем канале, что полиция его все же эвакуировала. И добавил: «Человек обвиняет меня в том, что я сфотографировал его ставку на игровых автоматах. Приехал ЕГО адвокат. Не понятно, что хотят» (орфография и пунктуация оригинала. — Прим. ред.).