В Фонде друзей балтийской нерпы подвели итоги сезона и выпустили в дикую природу последнюю подопечную

В Центре изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино 2 декабря подвели итоги прошедшего спасательного сезона, который длился рекордные девять месяцев. Кроме того, в дикую природу выпустили 19-ю подопечную — самку ладожской нерпы, которую нашли в конце августа в деревне Кооккорево.

По словам ученых из Фонда друзей балтийской нерпы, у специалистов есть опасения относительно дальнейшей судьбы животного.



Фото: Фонд друзей балтийской нерпы Фото: Фонд друзей балтийской нерпы Фото: Фонд друзей балтийской нерпы Фото: Фонд друзей балтийской нерпы Поделиться Поделиться







«Выпущенная самочка ладожской нерпы до попадания в Центр уже успела пожить в дикой природе и с большой опаской и недоверием относится к людям, и за время пребывания в Репино нерпа запомнилась всем постоянной и непримиримой борьбой с полотенцами, которые ей подкладывали для ухода за шерстью. Ей, как и почти сотне других своих пациентов, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих подарил второй и гораздо лучший шанс на жизнь. Беспокоиться о том, что животное выпускают зимой, не нужно, так как температура воды в Ладоге всегда около нуля градусов и значительно теплее, чем температура воздуха. К тому же кольчатая нерпа изначально арктический вид животных и прекрасно приспособлена к жизни среди льдов», — рассказали зоологи.



Фонд друзей балтийской нерпы