Смольный успокаивает горожан, обеспокоенных судьбой зимующих в Петербурге уток

С приходом холодов в комитет по природопользованию Петербурга стали поступать обращения от горожан, обеспокоенных судьбой уток на открытых водоемах города. В ведомстве поясняют, нужна ли уткам помощь зимой.

Большинство птиц нашего региона на зиму улетают в Западную Европу. Однако многие адаптировались к городской среде настолько, что у них снижается миграционный инстинкт, и часть из них остается зимовать в Петербурге. Масштабная подкормка — самый главный фактор, влияющий на миграцию птиц, из-за нее остаться зимовать может слишком много особей. Вместо того, чтобы улетать с наступлением холодов, утки остаются в городе. Однако для успешной зимовки им нужны лишь участки открытой воды. Подкормка им не требуется, если еды будет не хватать, птицы всегда могут откочевать за пределы города.