Смольный успокаивает горожан, обеспокоенных судьбой зимующих в Петербурге уток

С приходом холодов в комитет по природопользованию Петербурга стали поступать обращения от горожан, обеспокоенных судьбой уток на открытых водоемах города. В ведомстве поясняют, нужна ли уткам помощь зимой.
Большинство птиц нашего региона на зиму улетают в Западную Европу. Однако многие адаптировались к городской среде настолько, что у них снижается миграционный инстинкт, и часть из них остается зимовать в Петербурге. Масштабная подкормка — самый главный фактор, влияющий на миграцию птиц, из-за нее остаться зимовать может слишком много особей. Вместо того, чтобы улетать с наступлением холодов, утки остаются в городе. Однако для успешной зимовки им нужны лишь участки открытой воды. Подкормка им не требуется, если еды будет не хватать, птицы всегда могут откочевать за пределы города.
«Уже сам факт их зимовки в наших условиях свидетельствует о том, что они чувствуют себя достаточно комфортно. В течение нескольких лет с мягкими зимами количество зимующих в городе птиц неуклонно увеличивалось», — отмечают в комитете.
Специальных мер по охране уток зимой, вроде подкормки и обеспечения незамерзающей полыньи, не требуется. Если их активно кормить, птицы быстро привыкают и уже не хотят добывать естественную для себя пищу самостоятельно. Массовая подкормка уток приводит только к загрязнению водоемов продуктами жизнедеятельности. Если водоем замерзнет, птицы могут перелететь в другие районы города или области, где есть открытая вода, а при серьезном ухудшении условий утки способны даже зимой мигрировать в более подходящие для жизни регионы.
Помощь птице нужна, только если есть явные признаки ранения или повреждения. Тогда надо обращаться в мобильную экологическую дежурную службу комитета по природопользованию по телефону 417–59–36.