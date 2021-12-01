Новым петербургским омбудсменом стала Светлана Агапитова

В общей сложности на должность петербургского омбудсмена претендовали девять кандидатов. Глава аппарата уполномоченного по правам человека Ольга Штанникова, глава местной администрации МО «Семеновский» Сергей Лаптев, педагог-организатор ОБЖ школы № 469 Сергей Иванов, председатель Благотворительного фонда «С Любовью в Сердце» Павел Любимов, общественные деятели Александр Бойченко и Илья Черменев, а также депутаты прошлого созыва горпарламента Ольга Ходунова и Надежда Тихонова. Десятый претендент, общественный деятель Евгений Никольский снял свою кандидатуру до голосования.

Голосование проводилось в два тура. После первого остались два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, это Светлана Агапитова, которую поддержали 40 депутатов, и Илья Черменев, он получил 27 голосов. В финале Агапитова обошла конкурента: за нее проголосовали 39 депутатов против одного за Черменева.



Светлана Агапитова — президент Благотворительного фонда «Азбука надежды», бывший уполномоченный по правам ребенка в Петербурге. «Фонтанка» ранее поговорила с ней, на тот момент еще кандидатом, об отношении к наиболее острым общественно-политическим темам.

