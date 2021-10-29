Агапитова вырастет до взрослого омбудсмена

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться







В Петербурге закончилось выдвижение на пост уполномоченного по правам человека. На эту должность претендуют десять человек. Интрига сохранялась до последних дней. Главными претендентами называли и бывшего кандидата в депутаты ГосДумы Надежду Тихонову, и муниципала Сергея Лаптева, много лет проработавшего в аппаратах детского и взрослого уполномоченных по правам человека в городе, и Светлану Агапитову, бывшую до этого детским омбудсменом. Как утверждают высокопоставленные собеседники «Фонтанки», партия власти проголосует за последнюю.



Кандидатов на пост уполномоченного по правам человека в городе в концу вечера пятницы, 29 октября, набралось десять человек. Среди них — трое бывших депутатов (Ольга Ходунова, Евгений Никольский, Надежда Тихонова), учитель ОБЖ, бывшие сотрудники аппаратов уполномоченного по правам человека, бывшая детская омбудсмен Светлана Агапитова.

По данным «Фонтанки», некоторое время власти рассматривали вариант назначить на пост охранителя прав человека в городе Надежду Тихонову. Она проиграла выборы в Государственную думу в 212 округе, будучи кандидатом от «Справедливой России». В её округе на каждом участке было выставлено по несколько наблюдателей, отдельная группа следила за видеотрансляцией ночью. По итогам выборов, Тихонова подала несколько десятков исков в суд, в том числе и потому, что на её участках ночью находились посторонние, которые могли подменить сейфы с бюллетенями. Отрыв от победителя от «Единой России» Александра Тетердинко у Тихоновой минимальный. Как считает один из собеседников «Фонтанки», Тихоновой бы пришлось бы отказаться от борьбы за свою победу на выборах, если бы она стала омбудсменом. «Это был бы компромисс, но, видимо, на него она была не готова», — отметил источник.



После того, как стало понятно, что Тихоновой должность омбудсмена не светит, основными претендентами остались глава муниципальной администрации округа Семёновский Сергей Лаптев и Светлана Агапитова. Примечательно, что в своё время Лаптев был главой аппарата у Агапитовой, когда та была детским омбудсменом. «Лаптев работал ещё с Виталием Милоновым в петербургском парламенте, к Агапитовой его поставили, чтобы он помогал ей разбираться в том, как работает система, но в какой-то момент их мнения разошлись. Самым ярким моментом стал закон Димы Яковлева, запрещающий иностранное усыновление в России: он выступил за него, а Агапитова — против»,- говорит собеседник «Фонтанки». По его словам, между Лаптевым и Агапитовой сложились натянутые отношения.

Лаптева выдвинул на пост омбудсмена депутат от «Единой России» Алексей Макаров. Агапитову собирался поддержать губернатор (так утверждает собеседник «Фонтанки»), но в итоге выдвинули две общественные организации — «Милосердие» и Фонд содействия защите прав и законных интересов граждан и противодействию коррупции «Общественный контроль».



Сама она собиралась летом идти на выборы в Законодательное собрание от партии «Яблоко». Одни собеседники «Фонтанки» утверждают, что, почитав программу партии, она сочла объединение слишком оппозиционным, другие настаивают, что руководство «Яблока» предложило ей баллотироваться в депутаты по округу, отказав в месте в городском списке партии. Сама Агапитова сообщила «Фонтанке», что поняла, что не хочет быть депутатом, поэтому на выборы и не пошла. «Фонтанка» спросила бывшего детского омбудсмена и о других её жизненных приоритетах. Вот её ответы

— Как вы относитесь к проблемам ЛГБТ?

— Я могу сказать, что старательно избегала этой темы когда была уполномоченным по правам ребёнка. Если жалобы поступают, надо, конечно, их рассматривать. Я за толерантное отношение, и считаю, что личная жизнь — дело каждого конкретного человека. Но буду изучать эту тему. Я знакома с представителями сообщества, но не изучала тему настолько глубоко.

- В Петербурге недавно прошли выборы, вы заметили нарушения на них?



- Конечно, омбудсмен так или иначе занимается контролем над выборами. Александр Владимирович Шишлов много внимания этому уделял. Я участвовала в выборах как гражданин и у меня на участке нарушений не было. Знаю, что у Тихоновой суды, Вишневский иски подавал. Суд — это независимая ветвь власти. Если есть доказательства нарушений, то суды примут соответствующие решения.

- В Петербурге сейчас из-за ковида запрещены митинги любой численности и одиночные пикеты, потому что власти считают это массовым мероприятием. Считаете ли вы это справедливым?

- Ковидные ограничения - отдельная и больная тема. Сейчас пока у нас пандемия, проводить массовые мероприятия нельзя. Одиночный пикет - это, конечно, не массовое мероприятие, но я не вчитывалась в закон об этом, поэтому не готова ответить. Если будут обращения, я, конечно, буду разбираться.

- Как вы относитесь к Алексею Навальному? Считаете ли вы, что его права были нарушены в связи с его преследованием?

- У меня нормальное отношение к нему. Могу ему только посочувствовать. Но давайте не будем обсуждать этот вопрос.



- Как вы относитесь к делу экс-депутата Максима Резника, который сначала рьяно защищал Навального с трибуны ЗакСа, а потом сам стал обвиняемым по уголовному делу о наркотиках?

- Я читала про Резника. Там уголовное дело уже передано в суд. Если будет нарушение его прав, я буду реагировать.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»

